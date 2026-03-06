ETV Bharat / state

द्वापर युग सा होगा उज्जैन, सिहंस्थ 2028 से पूर्व 136 करोड़ की लागत से धार्मिक स्थलों का जिर्णोधार

उज्जैन में 108 फुट की होगी विराट स्वरूप भदवान विष्णु की प्रतिमा, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल.

UJJAIN RENOVATED LIKE DWAPAR ERA
द्वापर युग सा होगा उज्जैन का नजारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: आगामी सिंहस्थ 2028 के पहले मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन को एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए करोड़ा के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के ने बताया कि "मंदिरों का जीर्णोद्धार कर पर्यटन को बढ़ावा देना, धर्म और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना ही शासन का उद्देश्य है.

108 फुट की होगी विराट स्वरूप भगवान विष्णु की प्रतिमा

स्मार्ट सिटी के इंजीनियर कमल ने कहा, "आश्रम में 108 फूट ऊंची विराट विष्णु स्वरूप मूर्ति, आश्रम में स्थित गौमती कुंड जीर्णोद्धार, कुबेर दर्शन, AR/VR टेक्नोलॉजी से शिक्षा पद्धति को समझने और महसूस करने की व्यवस्था, डिजिटल गैलरी में कृष्ण के बाल्यकाल को दर्शाना, लाइट एंड साउंड शो के साथ ही पूरे परिसर में मालवा के पारंपरिक वास्तुकला का उपयोग कर आश्रम को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से स्थापित करने के उद्देश्य से कार्य की योजना बना कर तैयार कर दी गई है. ये वही स्थान है, जिसे श्री कृष्ण पाथेय योजना में भी शासन ने शामिल किया है".

उज्जैन सिहंस्थ बनेगा धार्मिक केंद्र (ETV Bharat)

18 महीनों में होगा तैयार

स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा ने कहा, "भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि आश्रम अब अपने नए और भव्य स्वरूप में दुनिया के सामने आने वाला है. यह मानो द्वापर युग के दर्शन करवाएगा. मध्य प्रदेश सरकार 136.12 करोड़ की लागत से आश्रम का जीर्णोद्धार करने जा रही है. जिसे पूरा करने की समय सीमा 18 महीने यानी सिंहस्थ 2028 से पूर्व की है. स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सर्वे, डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग और ऑपरेशन मेंटेनेंस कार्य के लिए ठेकेदार चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसका डिजाइन द्वापर कालीन गुरुकुल परंपरा पर ही आधारित होगा."

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया, "आश्रम के कायाकल्प के बाद न केवल धार्मिक स्थल, बल्कि यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरेगा. जिससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. परिसर में विशाल पार्किंग, डिजिटल म्यूजियम सहित गेस्ट हाउस, उद्यान, नक्षत्र वाटिका उन्नत जन सुविधाओं से लेस ये आश्रम होगा. स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, हमारा प्रयास है कि यहां आने वाले भक्त केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के विद्यार्थी जीवन के मूल्यों को भी साथ लेकर जाएं."

Ujjain religious places renovated
सिहंस्थ 2028 से पूर्व 136 करोड़ की लागत से धार्मीक स्थलों का जिर्णोधार (ETV Bharat)

11 साल की उम्र में आश्रम आए थे कृष्ण

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पुराविद डॉ. रमण सोलंकी सांदीपनि आश्रम को लेकर बताते हैं, "भगवन श्री कृष्ण की कहानियां-किवदंतीया देश दुनिया में बड़ी विचित्र हैं. 11 साल की उम्र में बड़े भाई बलराम, मित्र सुदामा के साथ उज्जैन आश्रम में पढ़ने आए थे. यहां वे 64 दिन रहे, जिसमें सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान महृषि सांदीपनि से लिया और कुरूक्षेत्र तक गीता का ज्ञान लेकर गए. आश्रम में गौमती कुंड है, खड़े नंदी और कुबेर की प्राचीन प्रतिमाएं हैं. इस आश्रम में कृष्ण के बाद और सिंधिया के शासन काल तक जितने भी राजा-महाराजा आए उन सबने जाग्रता रखा और विकास करते रहे."

श्री कृष्ण पाथेय योजना

उज्जैन का सांदीपनि आश्रम 'श्री कृष्ण पाथेय योजना में भी शामिल है.' मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण पाथेय योजना के तहत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के तीर्थ स्थलों को जोड़ने जा रही है. इस योजना के संचालन और विकास के लिए एक विशेष न्यास बनाया गया है.

TAGGED:

UJJAIN SIMHASTHA 2028
UJJAIN RELIGIOUS PLACES RENOVATED
UJJAIN 108 FEET TALL INSTALLING
UJJAIN NEWS
UJJAIN RENOVATED LIKE DWAPAR ERA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.