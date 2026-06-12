बारिश होगी या पड़ेगा सूखा! मौसम विभाग की भविष्यवाणी से पहले टिटहरी के 4 अंडों का कमाल
ग्रामीणों का टिटहरी पर आज भी कायम है विश्वास, पक्षी के अंडों में छिपे हैं मौसम के संकेत, जानिए बारिश बताने की अनोखी मान्यता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 12:00 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 12:14 PM IST
उज्जैन: आज के जमाने में मौसम के बारे में पता लगाने की कई टेक्नॉलोजी आ गई हैं. मानसून की दस्तक से पहले जहां मौसम विभाग आधुनिक तकनीक, उपग्रहों और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है. वहीं ग्रामीण अंचलों में आज भी किसान प्रकृति के संकेतों पर गहरा विश्वास रखते हैं. पहले के जमाने में एक खास पक्षी की बदौलत मौसम की भविष्यवाणी की जाती थी. उस पक्षी का नाम टिटहरी है, इसके 4 अंडों से पता लगाया जाता था कि कितनी बारिश होगी.
ग्रामीण लोग गांवों में रहने वाले जीव-जंतु और पक्षियों को प्रकृति का वैज्ञानिक मानते हैं. जो मौसम के बदलाव की जानकारी अपने व्यवहार से देते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों का इस पक्षी टिटहरी पर भरोसा बरकरार है. टिटहरी को वह मौसम वैज्ञानिक भी कहते हैं. हाल ही में बड़नगर तहसील के ग्राम रुनिजा में टिरहरी के चार अंडे मिले हैं. जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हैं.
चींटियों का अंडे लेकर चलना देता हैं संकेत!
ग्रामीणों का मानना है कि, चींटियों का अंडे लेकर चलना, चिड़ियों का धूल में नहाना और वर्षाकाल में उड़ने वाले कीट-पतंगों की गतिविधियां वर्षा के संकेत देती हैं. इसी कड़ी में टिटहरी पक्षी को प्रकृति का जीवित मौसम वैज्ञानिक माना जाता है. क्षेत्र के बुजुर्गों के अनुसार, टिटहरी के अंडे और उसके व्यवहार से वर्षा का अनुमान लगाया जाता है. मान्यता है कि यदि टिटहरी चार अंडे देती है तो वर्षा भरपूर होती है. वहीं यदि वह ऊंचे स्थान पर अंडे दे तो इसे अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है. जबकि गड्ढे में अंडे देने को कम वर्षा का संकेत बताया जाता है.
टिटहरी जहां अंडे देती है, वहां की भूमि उपजाऊ मानी जाती
युवा कृषि विशेषज्ञ मनोहर पुरोहित ने बताया कि, ''ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी किसान टिटहरी के व्यवहार का अध्ययन कर मौसम का आकलन करते हैं.'' उनका कहना है कि, ''टिटहरी द्वारा अंडे देने के स्थान और परिस्थितियों को वर्षा के पूर्व संकेत के रूप में देखा जाता है.'' कृषक मित्र सतीश नागर का कहना है कि, ''जिस खेत में टिटहरी अंडे देती है, वहां की भूमि उपजाऊ मानी जाती है. ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार ऐसे खेतों में अच्छी फसल होती है और कई स्थानों पर जल स्रोत मिलने की संभावना भी बताई जाती है.''
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पक्षियों के व्यवहार से लगाते थे मौसम का अनुमान
हालांकि वन विभाग के अधिकारी संजय तिवारी का कहना है कि, ''आधुनिक विज्ञान इन मान्यताओं की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह सत्य है कि पुराने समय में लोग टिटहरी और अन्य पक्षियों के व्यवहार के आधार पर मौसम का अनुमान लगाते थे.'' उन्होंने कहा कि, ''टिटहरी को लेकर ग्रामीण समाज में अनेक परंपरागत मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति अपने संकेतों के माध्यम से हमें पर्यावरण और मौसम के बदलावों से अवगत कराती रहती है. टिटहरी जैसे पक्षी हमें प्रकृति से जुड़ने और उसके व्यवहार को समझने की प्रेरणा देते हैं.''
जीवाजीराव वेधशाला के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेन्द्र गुप्त ने बताया कि, ''अभी मानसून का सिस्टम सक्रिय है, बारिश की भविष्यवाणी भी की गई थी. 12 जून से बारिश होना चाहिए, आज कल में बारिश होने की संभावना है.''