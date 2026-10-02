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बैंकिंग की तैयारी में मिली कला की राह, गांधी जयंती पर अनाज के दानों से रवि ने उकेरे बापू

गांधी जयंती पर उज्जैन के रवि अकोदिया ने उड़द, मूंग, मसूर से बनाई महात्मा गांधी की अनोखी पोट्रेट. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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गांधी जयंती पर अनाज के दानों से रवि ने उकेरे बापू (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 4:47 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: जो अनाज के दाने घर की रसोई तक पहुंच कर भोजन का आधार बनते हैं, उन्हीं दानों को उज्जैन के एक बैंक कर्मी कलाकार ने अपनी कला का माध्यम बना दिया. पंजाब नेशनल बैंक में विशेष सहायक के पद पर कार्यरत 42 वर्षीय रवि अकोदिया ने गांधी जयंती पर उड़द, मूंग, मसूर, राई, ज्वार, जीरा सहित अलग-अलग अनाज के दोनों से महात्मा गांधी की तस्वीर तैयार की है.

करीब 4 से 5 घंटे में तैयार हुई कलाकृति रवि के लिए सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि अन्न के महत्व को सामने रखने का एक अनूठा प्रयास है. रवि पिछले करीब 10 सालों से अलग-अलग और सामान्य से हटकर सामग्री से चित्र बनाने का शौक पूरा कर रहे हैं. कभी रेत, कभी घास और अब अनाज के दाने उनकी कला में सामग्री बदलती रही लेकिन तस्वीरों के प्रति उनका जुनून लगातार बना हुआ है.

बैंकिंग की तैयारी के बीच टूटते हौसले के बीच जन्मा कलाकार

रवि की कहानी किसी कला संस्थान से शुरू नहीं हुई. रवि अकोदिया बताते हैं, "साल 2012 में उन्होंने बैंकिंग की तैयारी शुरू की थी. परीक्षा और चयन की कोशिशें के बीच जब बार-बार सफलता नहीं मिल रही थी तब वह निराश और अकेलेपन की दौर से गुजरे. एक कमरे में रहते हुए उन्होंने समय बिताने के लिए दीवारों पर तस्वीर बनाना शुरू की. एक तस्वीर से शुरू हुआ सिलसिला धीरे-धीरे कमरे की कई दीवारों तक पहुंच गया. दीवारें उनके लिए कैनवास बन गई और रंगों के साथ उनका रिश्ता गहरा होता चला गया." इसी दौर ने आगे चलकर उनके शौक को एक अलग पहचान दी.

रवि अकोदिया ने उड़द, मूंग, मसूर से बनाई महात्मा गांधी की पोट्रेट (ETV Bharat)

बैंकिंग के साथ नहीं छूठी पेंटिंग

रवि बताते हैं, "साल 2010 से 2013 तक बैंकिंग शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया बाद में बैंकिंग क्षेत्र में आए और वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक में विशेष सहायक के रूप मे कार्यरत हैं. नौकरी की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने कला को अपने जीवन से अलग नहीं होने दिया. विशेष अवसरों पर कुछ अलग बनाने का विचार मन में आता है और फिर सामान्य वस्तुएं उनके लिए कला की सामग्री बन जाती है."

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गांधी जयंती पर अनाज से बनाई बापू की तस्वीर (ETV Bharat)

गांधी जयंती पर अनाज से बनाई बापू की तस्वीर

2026 में गांधी जयंती के लिए रवि ने महात्मा गांधी की तस्वीर बनाने के लिए अलग-अलग अनाज चुने. जिसमें उड़द, मूंग, मसूर, राई, ज्वार और जीरा सहित कई प्रकार के दानों को तस्वीर के अलग-अलग हिस्सों में इस्तेमाल किया गया. दानों की बनावट आकार और रंग को ध्यान में रखते हुए उन्हें व्यवस्थित कर गांधी जी की आकृति बनाई. इस काम में करीब 4 से 5 घंटे का समय रवि को लगा.

GANDHI JAYANTI 2026
अनाज से बनाई बापू की तस्वीर (ETV Bharat)

रवि की इस कलाकृति की खासियत यही है कि यह सामग्री किसी आर्ट स्टोर की महंगी सामग्री नहीं है. समाज को अन्न और किसानों की मेहनत का संदेश देती, महत्व बताती रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला अन्न है. इस बार बारिश भी कम हुई है इस कारण अन्न की महत्वता का भी इस पेंटिंग के माध्यम से संदेश दे रहे हैं.

पिछले साल बनाई रेत से बापू और घास से मदर टेरेसा की तस्वीर

खास बात यह है कि पिछले साल 2 अक्टूबर 2025 को उन्होंने बालू रेत से महात्मा गांधी की तस्वीर अपने ही घर में बनाई थी. इसके अलावा उन्होंने पिछले साल गार्डन की घास से मदर टेरेसा की तस्वीर मातृ दिवस पर बनाई थी. रवि कहते हैं, "रेत घास और अनाज जैसी सामग्री से तस्वीर बनाने में सबसे बड़ी चुनौती यह होती है की सामग्री का अपना कोई रंग या कैनवास जैसा व्यवहार नहीं होता. कलाकार को उसी सामग्री की प्रकृति के अनुसार आकृति तैयार करना पड़ती है. रवि की कलाकृतियां मध्य प्रदेश की प्रदर्शनियों में भी प्रदर्शित हो चुकी हैं."

घर में सजी है रवि की अपनी आर्ट गैलरी

उज्जैन के क्षिप्रा विहार, श्रीधाम के पास रहने वाले रवि ने अपने घर को भी अपनी कला का संग्रहालय बना रखा है. जिसमें उनकी भांजी उनका सहयोग करती है. भांजी भी एक अच्छी कलाकार है. रवि के पिता स्व: रमेश चंद्र अकोदिया मूल रूप से नागदा के निवासी थे. बैंकिंग की नौकरी और पारिवारिक जीवन के बीच रवि ने अपने कला के शौक को लगातार समय दिया. रवि की पत्नी स्वामी अकोदिया स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हैं. परिवार के सहयोग के साथ रवि अपने इस रचनात्मक सफर को आगे बढ़ा रहे हैं.

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