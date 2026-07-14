सात समंदर पार से आए मोती और रेशमी धागे, अद्भुत वस्त्रों को धारण रथयात्रा पर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ
रथयात्रा से पहले उज्जैन में तैयार हो रही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की पोशाकें,बंगाल से आए कारीगर, विदेश से आए मोती और धागे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 7:02 PM IST
उज्जैन: ओडिशा के जगन्नाथ पुरी के साथ देशभर में 16 जुलाई से रथयात्रा की शुरुआत हो जाएगी. रथयात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भी तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. महाकाल नगरी उज्जैन में रथयात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई है. यहां यात्रा से पहले भगवान के लिए खास पोशाक तैयार की जा रही है, इन पोशाकों की खासियत यह है कि इनमें इस्तेमाल किए गए सामान विदेश से मंगवाए गए हैं.
उज्जैन में बन रहीं भगवान जगन्नाथ की पोशाकें
16 जुलाई से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की भव्य रथयात्रा निकाली जाएगी. रथयात्रा से पहले भगवान की पोशाकें बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. इन वस्त्रों की खासियत यह है कि इसमें जापान से मंगाए गए मोती और विशेष रेशमी धागों का इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही गुजरात के सूरत से शुद्ध सिल्क कपड़ा मंगाया गया है. इस्कॉन मंदिर के पीआरओ राघव पण्डित बताते हैं कि भगवान की पोशाकों को बनाने के लिए बंगाल से कारीगर आए हैं.
ज्यादातर सामान भारत का ही इस्तेमाल
उन्होंने बताया कि करीब डेढ़-दो महीने से ये कारीगर भगवान की पोशाकें बनाने के काम जुटे हुए हैं. रथयात्रा के दिन ये वस्त्र भगवान को अर्पित किए जाएंगे. राघव पंडित ने बताया कि पीएम मोदी के मेड इन इंडिया के आव्हान को देखते हुए ज्यादातर सामान भारत का ही इस्तेमाल किया गया है. बाकी मोती और धागे जापान से मंगाए हैं. भगवान के लिए पोशाकें हर साल बनाई जाती है."
पोशाक में लगाने जापान से मंगाए मोती और धागा
वहीं पोशाकों को तैयार करने वाले एक कारीगर पंडित निर्मल आनंद दास कहते हैं कि भगवान के वस्त्र के लिए शुद्ध सिल्क का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके साथ ही जापानी मोती, कसब के धागे (रेशमी) और भारतीय सिक्विन और दूसरे सजावटी वस्तुओं के साथ भगवान के वस्त्रों को बनाया जा रहा है. निर्मल आनंद दास कहते हैं कि हम 10 कारीगर करीब दो महीने से हम भगवान के वस्त्र बनाने में जुटे हुए हैं. कारीगरों का कहना है कि हर पोशाक को तैयार करने में धैर्य की जरूरत होती है.
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हर साल निकाली जाती है रथयात्रा
बता दें इस्कॉन मंदिर में हर साल रथयात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी को नई पोशाक धारण कराई जाती है. इसी तरह 16 जुलाई को पोशाक धारण कर भगवान भव्य रथ पर सवार होकर रथयात्रा पर निकलेंगे. जहां भगवान अपने दोनों जगन्नाथ दोनों भाई-बहन के साथ मौसी गुंडिचा के घर जाते हैं. जहां उनके लिए विशेष भोग तैयार किया जाता है.