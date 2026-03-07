ETV Bharat / state

राजा महाराजा चांदी-तांबे की पिचकारी से खेलते थे होली, म्यूजियम में आज भी रखी है सुरक्षित

उज्जैन में रंगपंचमी पर हजारों लोग इकठ्ठे होकर खेलते हैं रंग, मालवा में राजा-महाराजाओं के काल से खास अंदाज में मनाया जाता है ये पर्व.

MP KINGS SILVER COPPER PICHKARI
संग्रहालय में सुरक्षित है राजाओं की पिचकारियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 7:06 PM IST

3 Min Read
रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मालवा में रंगपंचमी पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. उज्जैन और इंदौर में इस पर्व का खासा उत्साह रहता है. हजारों लोग अपने घरों से निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होते हैं और रंग खेलते है. वे डीजे की धुन पर भक्ति के गीतों में झूमते हैं और भजिया, पकोड़े, ठंडाई आदि का आनंद उठाते हैं. रंगपंचमी के पर्व को लेकर मालवा क्षेत्र का इतिहास बहुत पुराना है. कहा जाता है यहीं भगवान कृष्ण रंग बनाना सीखे थे. वहीं, राजा-महाराजाओं के समय, मालवा इलाके में रंग खेलने के लिए पीतल की पिचकारी का उपयोग किया जाता था.

सांदीपनि आश्रम में श्रीकृष्ण रंग बनाना सीखे

विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पुराविद डॉ रमण सोलंकी बताते हैं "भगवन श्रीकृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के दौरान 64 कलाओं में से 1 रंग बनाने की कला भी सीखी. उन्होंने फल व फूलों से रस और पाउडर बनाया. आगे चलकर सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में भी इस कला का इस्तेमाल किया गया. जब भी कोई हर्ष उल्लास का माहौल होता था, तो सम्राट विक्रमादित्य के नेतृत्व में टोलियां विशेष रंग तैयार करती थीं और उन्ही रंगों से जश्न होता था."

पुराविद डॉ रमण सोलंकी राजाओं के काल की होली के बारे में बताते हुए (ETV Bharat)

संग्रहालय में सुरक्षित है राजाओं की पिचकारियां

लगभग 400 साल पहले मराठा काल में मालवा में जमकर होली खेली जाने लगी. उस समय फल-फूल के साथ जड़ी-बूटियों से रंग बनाए जाते थे. राजा-महाराजाओं के शासनकाल में रंगपंचमी पर्व खास अंदाज में मनाया जाता रहा. राजा महाराजाओं के समय रंग खेलने के लिए चांदी और पीतल से बनी पिचकारी और तांबे से बना पात्र रंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता था. आज भी वह पिचकारी और पात्र उज्जैन के महीदपुर स्थित संग्राहलय में सुरक्षित है.

MP Kings pichkari
राजाओं की पिचकारी (ETV Bharat)

हर्बल रंग बनाने विशेष पात्र का होता था इस्तेमाल

पुराविद डॉ रमण सोलंकी कहते हैं, "राजा भोज, परमार, सिंधिया के काल में चांदी और पीतल की पिचकारियां बनाई जाती थीं, जो आज भी अश्विनी शोध संस्थान के आर.सी ठाकुर के संग्रहालय महिदपुर में देखने को मिलती है. इसके साथ ही रंग बनाने के लिए भी चांदी या तांबा के पात्र (बर्तन) का इस्तेमाल होता था.

Ujjain Mahidpur Museum
तांबे के बर्तन मे हर्बल गुलाल बनाते थे राजा (ETV Bharat)

जिसमें फलों और फूलों के रस और पाउडर से सूखा व गिला हर्बल रंग तैयार किया जाता था. ये रंग स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद था. महिदपुर संग्रहालय में मौजूद चांदी और तांबा की पिचकारी और रंग बनाने के पात्र सिंधिया शासन काल के होने के प्रमाण मिलते हैं. गजगामिनी पिचकारी उसमें से सबसे खास है."

