महाकाल की पूजा के बाद मोहन यादव ने की तलवारबाजी, गेर में जमकर उड़ाई रंग-गुलाल
उज्जैन महाकाल नगरी में रंगपंचमी का सेलिब्रेशन, निकाली गई गेर, सीएम मोहन यादव ने पूजा-पाठ के बाद जमकर खेला रंग-गुलाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 2:38 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 2:47 PM IST
रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़
उज्जैन: मालवा क्षेत्र में रंगपंचमी सदियों से बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता रहा है. खास बात यह है इंदौर ही नहीं उज्जैन में भी गेर निकालने की खास परंपरा है. उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर धाम में रंगपंचमी पर्व पर बाबा महाकाल, वीरभद्र का पूजन कर ध्वज पूजन किया जाता है. फिर मंदिर प्रांगण से द्वारकाधीश गोपाल मंदिर तक गेर निकाली जाती है. जिसमें हजारों हजार श्रद्धालू शामिल होते हैं. इस वर्ष मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस खास परंपरा को निभाने सुबह मंदिर पहुंचे.
सीएम ने की तलवारबाजी
सीएम ने भगवान महाकालेश्वर बाबा के दर्शन लाभ लिए और जलाभिषेक किया. जिसके बाद मंदिर में ही भगवान श्रीवीरभद्र व ध्वज का पूजन करने के बाद आंगन सभा मंडप में शस्त्र पूजन कर तलवार बाजी की. इसके बाद शहर में आयोजित श्रीकृष्ण सुदामा रंग उत्सव गेर में शामिल हुए. महाकाल मंदिर की गेर शाम 06 बजे महाकाल मंदिर से द्वारकाधीश गोपाल मंदिर तक निकलेगी. सीएम मोहन ने इस दौरान देश व प्रदेश वासियों को शुभकामना संदेश भी दिया.
परंपरा को आगे बढ़ा रहे मध्य प्रदेश के मुखिया
मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में श्री कृष्ण सुदामा रंग उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए. ये आयोजन शहर के संतराम सिंधी कॉलोनी से तीन बत्ती चौराहा और टावर तक गेर के रूप में होती है. जिसमें प्रदेश के मुखिया ने शहर वासियों संग होली खेली. पूरे मार्ग में अलग-अलग सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वागत द्वार, मंच लगाकर शामिल लोगों का रंग, गुलाल, फूलों से स्वागत किया गया. गेर के बाद मुख्य आयोजन टावर चौक पर हुआ. जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंग, गुब्बारे, गुलाल, अबीर सारी सामग्री प्रशासन की और से उपलब्ध रही.
कार्यक्रम में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र से मंडली, झांकियां, फाग उत्सव करने वाली संस्थाएं शामिल हुई. खास बात यह है सीएम मोहन यादव इस आयोजन के जरिए कृष्ण सुदामा द्वारा उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में महृषि सांदीपनि से शिक्षा के दौरान सीखी रंग बनाने की कला और समय-समय पर राजा महाराजाओं द्वारा उस कला को जीवंत रखने का संदेश देते दिखाई दिए.
पटाखा फोड़ने पर अफरा तफरी
श्री कृष्ण सुदामा रंग उत्सव की शुरूआत में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया. संतराम सिंधी कॉलोनी में गेर शुरू करते वक़्त पटाखे फोड़े गए. भीड़ होने के कारण अफरा-तफरी मची, जिसमें एक शख्स घायल हो गया. उसे आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया.