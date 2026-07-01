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उज्जैन का रामघाट बना अखाड़ा, पुजारी और फूल विक्रेता महिलाओं के बीच जमकर झड़प

उज्जैन में रामघाट पर शिप्रा आरती के दौरान फूल-प्रसादी विक्रेताओं और पुजारी के बीच विवाद के बाद मारपीट, दोनों पक्षों पर मामला दर्ज

UJJAIN PRIEST WOMAN CLASH
रामघाट पर पुजारी और महिलाओं के बीच मारपीट (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:40 AM IST

2 Min Read
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उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर आरती के दौरान दीपक-दोने बेचने वाली एक महिला और पुजारी के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई. आरोप है कि पुजारी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर आरती में इस्तेमाल होने वाले आरती स्टैंड से हमला कर दिया, जिसमें एक बालिका सहित तीन लोग घायल हो गए.

दीपक-दोने बेचने से रोकने पर विवाद

घटना रविवार की बताई जा रही है, लेकिन मंगलवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद मामला चर्चा में आ गया. फिलहाल महाकाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. तिलकेश्वर कॉलोनी निवासी महिला ने आरोप लगाते हुए कहा, " मेरी मां रविवार शाम रामघाट पर फूल-प्रसादी और दीपक-दोने बेच रही थी. इसी दौरान शिप्रा आरती करने वाले पंडित वहां पहुंचे और उन्हें सामान बेचने से मना किया. इसी बात को लेकर विवाद हो गया."

पुजारी और फूल विक्रेता महिलाओं के बीच मारपीट (ETV Bharat)

दोनों पक्ष की तरफ से मामला दर्ज

आरोप है कि घाट के पंडित ने अपने भाई और एक अन्य साथी के साथ मिलकर पीतल की आरती से महिला पर हमला कर दिया. इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, दूसरे पक्ष से पुजारियों ने भी दोने बेचने वाली महिला और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाया है. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप

घटना के समय रामघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद थे. इसी दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया. हालांकि, घटना के बाद मामला शांत हो गया था, लेकिन मंगलवार को वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते ही यह मामला सुर्खियों में आ गया.

एएसपी आलोक शर्मा ने कहा, " रामघाट पर दीपक-दोने बेचने को लेकर दो महिला और पुजारी के बीच मारपीट हुई है. दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज कर लिया गया है. घायलों का परिक्षण कराकर जांच की जा रही है."

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