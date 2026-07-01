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उज्जैन का रामघाट बना अखाड़ा, पुजारी और फूल विक्रेता महिलाओं के बीच जमकर झड़प

रामघाट पर पुजारी और महिलाओं के बीच मारपीट (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )