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उज्जैन में करणी सेना से जुड़े दो गुटों में खूनी संघर्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 2 की मौत, 3 गंभीर

श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से जुड़े दो गुटों में खूनी संघर्ष! ( Etv Bharat )

उज्जैन : शहर के थाना चिमनगंज क्षेत्र अंतर्गत बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मामले में कुल 3 घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में वर्चस्व या संभवतः प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ है. फिलहाल पूरे मामले में उज्जैन पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारीयों ने बताया कि विवाद में शामिल शक्ति सिंह संगठन के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं. उनके साथ सोनू बंजारा, अर्पित व मोहन बन्ना और अन्य का विवाद राहुल दरबार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष व लक्की दरबार ढाबे के मालिक जितेंद्र पंवार के साथ हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को पहुंचाया अस्पताल घटना की सूचना मिलते ही चिमनगंज थाना प्रभारी विवेक कनोडिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. विवेक कनोडिया थाना प्रभारी चिमनगंज ने बताया, '' सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. मृतक राहुल दरबार उर्फ विजय प्रताप पिता दिलीप सिंह उम्र 42 वर्ष नीमनवासा का रहने वाला है और मृतक जितेंद्र पिता निर्भय सिंह पंवार उम्र 35 साल निवासी उंडासा क्षेत्र का है. वहीं, पंवासा निवासी शक्ति सिंह उम्र 32 वर्ष, श्रवण पिता देवीलाल उम्र 45 वर्ष व पप्पू जाट घायल हुए हैं, सबका उपचार जारी है.''