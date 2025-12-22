ETV Bharat / state

रेलवे स्टेशन पर यात्री को आया हार्ट अटैक, CPR देने वाले रेलवे कर्मी का आमिर खान से कनेक्शन

यात्री को स्टेशन पर लगेज ट्रॉली पे लिटा कर कुछ मजदूर स्टेशन से ले जा रहे हैं. मौके पर मेडिकल टीम नहीं होना, यात्री को लाने ले जाने के लिए इमरजेंसी मार्ग से एंबुलेंस व अन्य साधन उपलब्ध नहीं करवा पाना बड़ी लापरवाही मानी जा रही है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम एक यात्री को अचानक हार्ट अटैक आ गया. यात्री को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई. यात्री को तुरंत सीपीआर देकर होश में लाने वाला रेलवे कर्मी का अभिनेता आमिर खान से कनेक्शन है. उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है. रेलवे स्टेशन पर यात्री को CPR देने व उसको अस्पताल पहुंचाने की 2 तस्वीरें सामने आई हैं. तस्वीरों में एक ओर मानवता की मिसाल पेश करता रेलवे कर्मी है, जो CPR देकर यात्री की जान बचाने में जुटा है, जबकि दूसरी तस्वीर मेडिकल इमरजेंसी की पोल खोल रही है.

यात्री को सीपीआर देने वाले रेलवे कर्मी कृपाशंकर पटेल ने बताया "रविवार 21 दिसंबर की शाम 05:30 बजे करीब की घटना है. उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी 18233 क्रमांक नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के कोच A1 के सामने जनरल बोगी की और दौड़ते हुए एक यात्री अचानक गिर पड़ा. यात्री को गिरता देख तत्काल मौके पर मौजूद लोगों ने उठाया, लेकिन वो उठ नहीं पाया. यात्री को स्टेशन पर ही मैंने CPR दिया. जिससे उसकी सांस लौटी. होश में लाने के दौरान ही मेडिकल टीम को सूचित किया. आनन-फानन में जो सुविधा उपलब्ध थी, उसी से अस्पताल में भर्ती करवाया."

यात्री को CPR देते रेलवे कर्मी कृपाशंकर पटेल (ETV Bharat)

देर रात यात्री की हुई मौत

जीआरपी थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया "यात्री संभवतः महाकाल दर्शन करने आया था. जांच कर रहे हैं. उज्जैन से अनूपपुर तक का जनरल बोगी का टिकट मिला है. वह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 42 वर्ष नाम सूरज पिता रामानंद राजवाड़े है. यात्री की अस्पताल में देर रात मौत हो गई है. जिसका GRP ने मृग कायम कर पोस्टमार्टम करवाया और शव सोमवार सुबह परिजनों को सौंपा है. पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा.

CPR देने वाला कर्मी दंगल में आमिर के रहे कोच

यात्री को तत्काल सीपीआर देने वाले रेलवे कर्मी कृपाशंकर पटेल का जब वीडियो सामने आया तो, पता चला कृपाशंकर वही शख्स हैं, जिन्हें 1994 में विक्रम पुरस्कार और पहलवानी में अर्जुन पुरस्कार से साल 2000 में सम्मानित किया जा चुका है. इसके साथ ही कृपाशंकर फेमस बॉलीवुड फिल्म दंगल में अभिनेता आमिर खान को ट्रेनिंग दे चुके हैं. कृपाशंकर के नाम कई स्वर्ण, रजत और कांस्य मेडल हैं. कृपाशंकर मूल रूप से मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित हरसूद तहसील के रहने वाले हैं. वर्तामान में वह भारतीय रेलवे में इंदौर में पदस्थ मुख्य टिकट निरीक्षक हैं. जिनकी ड्यूटी रविवार 21दिसंबर को नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के A1, HA1, B3, B4, B5 में थी.