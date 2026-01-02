ETV Bharat / state

स्टेशन पर बेहोश होकर गिरा यात्री, GRP आरक्षक ने CPR देकर बचाई जान

उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बेसुध होकर गिरा यात्री, जीआरपी प्रधान आरक्षक ने सीपीआर देकर बचाई जान.

UJJAIN RAILWAY STATION CPR VIDEO
स्टेशन पर बेहोश होकर गिरा यात्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: साल 2025 के अंतिम दिनों और साल 2026 के पहले दिन महाकाल दर्शन को बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा. गुरुवार शाम 1 जनवरी को एक दर्शनार्थी रेलवे स्टेशन पर अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा. जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. गनीमत रही मौके पर जीआरपी प्रधान आरक्षक मौजूद था. जिसने यात्री को सीपीआर देकर यात्री की जान बचाई. यात्री को सीपीआर देकर जान बचाने का वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.

GRP प्रधान आरक्षक ने दिया CPR

पूरा मामला 1 जनवरी की शाम उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 व 06 के बीच का है. जब उज्जैनी एक्सप्रेस 14309 क्रमांक से उज्जैन पहुंचे यात्री देवी सिंह अचानक बेहोश हो गए. यात्री देवी सिंह की उम्र 30 वर्ष है और वह एमपी के ब्यावरा के रहने वाले हैं. जो बाबा महाकाल के दर्शन करने नए साल पर उज्जैन पहुंचे थे. देवी सिंह को घबराहट होने के बाद उनके परिजनों ने बताया कि वह बेसुध होकर गिरे. गनीमत रही मौके पर ड्यूटी पर तैनात जीआरपी प्रधान आरक्षक पवन धुर्वे ने सीपीआर दिया. जिसके बाद वे होश में आए, फिर उन्हें अस्पताल भेज दिया गया.

GRP आरक्षक ने CPR देकर बचाई जान (ETV Bharat)

प्रधान आरक्षक को मिलेगा इनाम

जीआरपी थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया "प्रधान आरक्षक पवन धुर्वे की तत्परता से एक यात्री की जान बच पाई है. आरक्षक ने अपने फर्ज के साथ-साथ मानवता की मिसाल भी पेश की है. आरक्षक के सराहनीय कार्य को लेकर एसपी जीआरपी को अवगत करवाया है. पत्र के माध्यम से उचित इनाम दिलवाने की अनुशंसा भी की गई है.

कुछ दिन पहले भी आए ऐसे मामले

इससे पहले इससे पहले हाल ही में उज्जैन के नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने अपने क्षेत्र में गश्त के दौरान एक युवक की सीपीआर देकर जान बचाई थी. जिनके कार्य की सराहना मध्य प्रदेश डीजीपी ने करते हुए 10'000 के इनाम देने की घोषणा की थी. वहीं 22 दिसंबर को भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था. जहां उज्जैन पहुंचे एक यात्री को हार्ट अटैक आया था. तभी एक रेलवे कर्मी कृपाशंकर पटेल ने तुरंत सीपीआर देकर यात्री को होश में लाया था, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान यात्री की मौत हो गई थी. सीपीआर देने वाला रेलवे कर्मी कृपाशंकर फिल्म दंगल में अभिनेता आमिर खान को ट्रेनिंग दे चुके हैं.

TAGGED:

UJJAIN GRP CONSTABLE CPR VIDEO
UJJAIN GRP CONSTABLE GAVE CPR
UJJAIN PASSENGER COLLAPSES
UJJAIN NEWS
UJJAIN RAILWAY STATION CPR VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.