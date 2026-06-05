उज्जैन में 1.5 करोड़ की हेरोइन जब्त, CBN की क्षिप्रा एक्स्प्रेस में रेड, बंगाल हो रही थी सप्लाई

उज्जैन में 1.5 करोड़ की हेरोइन जब्त, CBN की क्षिप्रा एक्स्प्रेस में रेड, बंगाल हो रही थी सप्लाई
उज्जैन में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने पकड़ी डेढ़ करोड़ की हेरोइन, पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही थी हेरोइन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 5:40 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर पहुंची क्षिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन में उस वक्त कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया, जब CBN (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स) ने अचानक रेड मारी और मादक पदार्थ तस्करों की 1.5 करोड़ की हेरोइन के साथ धर दबोचा. मादक पदार्थ राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते पश्चिम बंगाल ट्रेन से ले जाई जा रही थी. CBN को मुखबिर से सूचना मिली और कार्रवाईं को अंजाम दिया.
CBN की टीम ने तस्कर को किया गिरफ्तार
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानि CBN ने राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले एक तस्कर को क्षिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया है. टीम ने मादक पदार्थ जब्त करने की कार्रवाई की. टीम मामले में तस्कर से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की खोज में जुट गई है. उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की कार्रवाई का CCTV फुटेज शुक्रवार को सामने आया है.
जहां क्षिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 22911 के रुकते ही सीबीएन के अधिकारी जनरल कोच में तलाशी लेते दिखाई दे रहे हैं. थोड़ी देर बाद वे एक युवक को प्लेटफार्म पर लाकर उसके बैग की जांच करते हैं. जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम को हेरोइन मिलती है, वे शख्स को हिरासत में ले लेते हैं. कार्रवाई को बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात को अंजाम दिया गया. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम के साथ आरपीएफ भी मौजूद रही. टीम ने ट्रेन के जनरल कोच से आरोपी तस्कर को दबोचा है.
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हैंडबैग में थी डेढ़ करोड़ की हेरोइन
मादक पदार्थ हेरोइन आरोपी तस्कर के हैंडबैग में तलाशी के दौरान मिली. CBN सूत्रों ने जानकारी साझा करते हुए बताया कुल 1.067 ग्राम हेरोइन मिली है. जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक कीमत है. आरोपी का नाम प्राथमिक तौर पर रमेश चंद्र सामने आया है. पूछताछ में पता चला है मादक पदार्थ पश्चिम बंगाल के हावड़ा भेजी रही थी.