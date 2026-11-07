ETV Bharat / state

उज्जैन में मनमाने तरीके से जमीन अधिग्रण, मार्केट रेट 3 करोड़ प्रति एकड़, मुआवजा महज 60 लाख

उज्जैन में रेललाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध ( ETV BHARAT )

उज्जैन : उज्जैन में नईखेड़ी से चिंतामणि तक 8.60 किलोमीटर लंबी रेललाइन के लिए चिह्नित जमीन अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है. बिना पूर्व सूचना सर्वे करने पहुंची प्रशासन और रेलवे की टीम को लौटना पड़ा. 5 गांवों के किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का बाजार मूल्य करोड़ों में और मुआवजे की गणना गाइडलाइन से की जा रही है.

अधिग्रहण में 5 गांवों के 85 किसान प्रभावित