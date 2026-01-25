ETV Bharat / state

राहगीरी आनंद उत्सव में घोड़े पर सवार हुए मोहन यादव का बैलेंस बिगड़ा, सुरक्षाकर्मियों ने संभाला

उज्जैन में राहगीरी आनंद उत्सव में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का बैलेंस घोड़े पर सवार होते समय बिगड़ा. सुरक्षाकर्मियों ने सीएम को संभाला.

MOHAN YADAV LOST BALANCE HORSE
घोड़े पर सवार होते समय मोहन यादव का बैलेंस बिगड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ujjain Rahgiri Mahotsava: उज्जैन में रविवार सुबह राहगीरी आनंद उत्सव में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जब घोड़े पर सवार हो रहे थे तो अचानक बैलेंस बिगड़ा और मुख्यमंत्री बाल-बाल बच गए. समय रहते सुरक्षाकर्मी और मौके पर मौजूद जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को संभाला. गनीमत रही इस दौरान मुख्यमंत्री को कोई चोट नहीं आई.

मोहन यादव का घोडे़ पर सवार होने के दौरान बैलेंस बिगड़ा

उज्जैन में रविवार को राहगीरी आनंदोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को घुड़सवारी करनी थी और इसी दौरान वह घोड़े पर सवार हुए. घोड़े पर बैठते ही उनका कुछ संतुलन बिगड़ा और वह अचानक नीचे गिरने लगे इसी दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और लोगों ने उन्हें संभाल लिया. घटना से वहां मौजूद लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया.

मोहन यादव का घोडे़ पर सवार होने के दौरान बैलेंस बिगड़ा (ETV Bharat)

नहीं आई गंभीर चोट

इस दौरान सीएम मोहन यादव बाल-बाल बच गए और उन्हें संभाल लिया गया और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई. गिरने के बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने तुरंत फिर से घोड़े पर सवार होकर अपनी घुड़सवारी पूरी की. घुड़सवारी करने के बाद मोहन यादव दूसरी गतिविधियों में भी शामिल हुए.

लाठी घुमाकर लहराई गदा

राहगीरी आनंदोत्सव में सीएम ने लाठियां घुमाकर अपनी कलाबाजी दिखाई. इसके बाद गदा भी लहराया और अखाड़े के कई करतब दिखाए. मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई. सीएम ने बैलगाड़ी की भी सवारी की. कुश्ती संघ के मंच से उन्होंने गदा लहराई और वहां मौजूद लोगों और पहलवानों का उत्साहवर्धन किया. राहगीरी आनंदोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए. यह उत्सव स्वास्थ्य, फिटनेस और सामाजिक जागरूकता के लिए हर साल आयोजित किया जाता है. मोहन यादव ने ट्रैफिक जागरूकता के लिए हेलमेट भी बांटे. इस मौके पर शहर के विकास पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई.

TAGGED:

UJJAIN RAHGIRI MAHOTSAVA
CHIEF MINISTER MOHAN YADAV
RAHGIRI MAHOTSAVA UJJAIN
MOHAN YADAV HORSE RIDING
MOHAN YADAV LOST BALANCE HORSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.