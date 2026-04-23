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राई के दाने पर विक्रमादित्य, बॉलपेन पर शिव और शक्कर के दाने पर श्री राम की तस्वीर उकेरी

उज्जैन के पुनीत कदवाने की पेंटिग्स की गूंज विदेश तक ( ETV BHARAT )