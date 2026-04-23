राई के दाने पर विक्रमादित्य, बॉलपेन पर शिव और शक्कर के दाने पर श्री राम की तस्वीर उकेरी
उज्जैन के पुनीत कदवाने पेंटिग्स की दुनिया में चमकता सितारा. कई देशों में पेंटिंग्स एग्जीबिशन, 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 12:04 PM IST
उज्जैन : शहर की गलियों से निकलकर एक कलाकार ने खुद को सपनों के रंगों में ढालकर दुनिया में उज्जैन का नाम रोशन कर दिया. 24 वर्षीय पुनीत कदवाने की पेंटिंग्स दुनिया में नई पहचान बना रही हैं. इतनी कम उम्र में पुनीत अब तक 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं. पुनीत अपनी कल्पनाओं को इतनी बारीकी से उकेरते हैं कि हर कोई दंग रह जाता है.
पुनीत की 8 पेंटिंग्स बिक चुकी हैं
पुनीत की 8 से अधिक पेंटिंग्स बिक चुकी हैं. इसकी उन्हें डेढ़ लाख रुपये तक कीमत मिली है. पुनीत ने वर्ष 2025 में स्पेन में आयोजित एग्जीबिशन में अपनी पेटिंग लगाई थी. वह जल्द ही हंगरी, स्विट्जरलैंड, इटली, रोम में भी पेंटिंग्स प्रदर्शनी लगवाने वाले हैं. पुनीत के नाम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, उनमें राई के दाने पर सम्राट विक्रमादित्य, बॉल पेन पर शिव, शक्कर के दाने पर राम, चने के दाने पर शिव नंदी की तस्वीरें हैं. उन्होंने अपनी सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन मुंबई में 22 वर्ष की उम्र में लगाई थी.
महज 5 साल की उम्र से चित्रकारी
ETV भारत से चर्चा में पुनीत कदवाने ने बताया "मैं एक कंटेम्परेरी अर्टिस्ट हूं. मैं 5 साल की उम्र से पेंटिंग कर रहा हूं. उज्जैन के शिप्रा फाइन आर्ट्स कॉलेज के माध्यम से राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर गोल्ड मेडल मिला. जुलाई में मेरी मास्टर डिग्री पूरी हुई. मेरे पास 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं. FORBES GOLDEN, WORLD WIDE दो बार मिले हैं. WRCA, INTERNATIONAL BOOK OF RECORD भी है."
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कई देशों में पेटिंग्स एग्जीबिशन लगाईं
पुनीत का कहना है "मैंने दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग्स बनाई हैं. वर्ष 2025 में मैंने SPANDAN ART GROUP के माध्यम से Espacio Ronda Culture Centre Gallery, Madrid, Spain में अपनी पेंटिंग्स लगाई. अब आने वाले समय मे अन्य देशों में भी पेंटिंग स्पंदन आर्ट ग्रुप के माध्यम से लगाएंगे. मुम्बई के नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में 08 से 14 अक्टूम्बर तक ग्रुप एग्जीबिशन होगी."