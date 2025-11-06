ETV Bharat / state

स्कूल भवन के लिए आवेदनों की माला पहनकर पहुंचे 72 साल के बुजुर्ग, 1 साल में दिए 25 आवेदन

उज्जैन के भड़ला गांव में 2013 से नहीं है स्कूल भवन. 72 साल के बुजुर्ग स्कूल भवन के लिए 1 साल से लगा रहे चक्कर.

OLD MAN WEAR GARLAND APPLICATIONS
शिकायतों की माला पहनकर पहुंचे बुजुर्ग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: नागदा तहसील में एसडीएम कार्यालय में उस वक्त सब दंग रह गए जब एक बुजर्ग गले में शिकायतों के ढेर सारे आवेदन की माला पहनकर एक और शिकायत दर्ज करने पहुंचा. बुजुर्ग ने एसडीएम को शिकायतों की माला भेंट कर निराकरण करने की मांग की. सुनवाई नहीं होने पर बुजुर्ग के इस तरह के विरोध से एसडीएम मैडम भी चौंक गई और तत्काल बुजुर्ग से शिकायती आवेदन लेकर जल्द कार्रवाई और निराकरण के लिए आश्वस्त किया.

15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे एसडीएम कार्यालय

72 साल के बुजुर्ग अंबालाल उज्जैन के भड़ला गांव से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर नागदा एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे. जहां अधिकारी से नहीं मिलने तक कार्यालय के बाहर बुजुर्ग गले मे शिकायतों के आवेदनों की माला पहने बैठे हुए दिखाई दिए.

स्कूल भवन के निर्माण के लिए 2 साल से चक्कर (ETV Bharat)

स्कूल भवन के निर्माण के लिए 1 साल से चक्कर

ये बुजुर्ग उज्जैन जिले के गांव भड़ला निवासी हैं, जिनका नाम अंबालाल परमार है. इनकी उम्र 72 वर्ष है. बुजुर्ग एक समाज सेवी हैं और गांव में स्कूल भवन का निर्माण करवाने के लिए पिछले 1 साल से कलेक्टर और एसडीएम कार्यालय के जनसुनवाई में चक्कर काट रहे हैं. आवेदनों का ढेर लग गया लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है.

बुजुर्ग अंबालाल परमार का आरोप है कि "1 साल से की जा रही शिकायतों को कोई भी अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहा है. इसलिए आज अपनी बात अलग तरह से रखने के लिए और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदनों की माला पहनकर आए हैं."

स्कूल भवन बनवाने अब तक दे चुके 25 आवदेन

बुजुर्ग अंबालाल परमार नागदा के ही गांव भड़ला के रहने वाले है, चूंकि गांव 15 किलोमीटर दूरी पर है ऐसे में बुजुर्ग ने पैदल मार्ग चुना और एसडीएम रंजना श्रीवास्तव के कार्यालय पहुंचे. बुजुर्ग की मांग स्कूल भवन निर्माण को लेकर है. स्कूल भवन के निर्माण के लिए साल 2024 से अब तक 25 आवेदन बुजुर्ग दे चुके हैं.

बुजुर्ग अंबालाल का कहना है कि "गांव में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं और लंबे समय से वहां स्कूल भवन नहीं है. उसी के लिए अब तक 25 आवेदन दे चुके हैं पर हालात जस के तस बने हुए है." एसडीएम रंजना श्रीवास्तव ने बुजुर्ग को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

2013 से गांव में नहीं है स्कूल भवन

बुजुर्ग अंबालाल परमार बताते हैं कि "वर्ष 2013 से गांव में स्कूल के लिए भवन नहीं है. नागदा के एक पुरातात्विक धार्मिक स्थल के कार्य को लेकर भी कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई निराकाण नहीं हुआ. बुजुर्ग अंबालाल अब तक इंदौर, उज्जैन संभाग में लगभग 2000 बेटियों की शादियां करवा चुके हैं. 1965 से अब तक 18 राज्यों में लगभग 2 लाख 35 हजार किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं."

TAGGED:

UJJAIN PUBLIC HEARING
NAGDA SDM OFFICE UJJAIN
SCHOOL BUILDING CONSTRUCTION
NAGDA SDM JANSUNWAI
OLD MAN WEAR GARLAND APPLICATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केमिकल से पके हुए केले स्वास्थ्य के लिए खतरा, ठेले पर देखते ही ऐसे करें पहचान

आमला ADJ तपेश कुमार दुबे की तबियत अचानक बिगड़ी, डॉक्टर ने मृत घोषित किया

स्ट्रीट डॉग के ऊपर महिला ने डाला खौलता पानी, पुलिस ने दर्ज की FIR, देखें वीडियो

दमोह में SIR का काम शुरू, कलेक्टर ने वार्ड में पहुंच मतदाताओं का भ्रम व डर दूर किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.