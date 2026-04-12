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उज्जैन में नगर निगम और बजरंग दल के बीच विवाद, मंदिर तोड़े जाने का विरोध, थाना प्रभारी चोटिल

उज्जैन में मंदिर तोड़े जाने का विरोध ( ETV Bharat )