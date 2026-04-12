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उज्जैन में नगर निगम और बजरंग दल के बीच विवाद, मंदिर तोड़े जाने का विरोध, थाना प्रभारी चोटिल

उज्जैन में मंदिर और अतिमक्रमण हटाए जाने का विरोध, नगर निगम की टीम और बजरंग दल के बीच हुई झड़प, थाना प्रभारी घायल.

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उज्जैन में मंदिर तोड़े जाने का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 1:14 PM IST

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उज्जैन: अवंतिका नगरी उज्जैन सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है. नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को तोड़ रही है. इसी क्रम में शनिवार रात पंचमपुरा इलाके में चौड़ीकरण करने पहुंची नगर निगम की टीम का विवाद हो गया. जहां दो पक्षों में शुरू हुई बहस पत्थरबाजी में बदल गई. इस विवाद में एक पुलिसकर्मी चोटिल हुआ है. बताया जा रहा है कि मंदिर तोड़े जाने को लेकर विवाद हुआ है.

मंदिर और अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद

उज्जैन के पंचमपुरा इलाके में शनिवार रात मंदिर और आसपास के आसपास के अतिक्रमण को तोड़े जाने को लेकर विवाद हो गया. नगर निगम की कार्रवाई के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच बहस हुई बहस झड़प में बदल गई, जिसमें पथराव भी हुआ. इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. घटना रात की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, नगर निगम की टीम सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत कार्रवाई कर रही थी.

उज्जैन में नगर निगम और बजरंग दल के बीच विवाद (ETV Bharat)

इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता और कुछ रहवासी विरोध करने लगे. निगम टीम द्वारा कार्यकर्ताओं को मौके से हटाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.

झड़प में एक पुलिसकर्मी चोटिल

देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया. इस पथराव में सब-इंस्पेक्टर अंकित बनोध घायल हो गए. मौके पर मौजूद पुलिस बल ने हालात संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया. मामले में सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि "पंचमपुरा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में झड़प में बदल गया. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही पंचमपुरा स्थित माताजी मंदिर की प्रतिमाओं को स्थानीय लोगों की सहमति से विधि-विधानपूर्वक दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया था और उस दौरान कोई विवाद नहीं हुआ था.

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