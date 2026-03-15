ETV Bharat / state

जर्मनी में बिकी उज्जैन की प्रिंसि खंडेलवाल की पेंटिंग, बचपन के शौक को दिया प्रोफेशनल रूप

उज्जैन की प्रिंसि खंडेलवाल की पेंटिंग्स कई देशों में लगी प्रदर्शनी में हो चुकीं शामिल. महिलाओं के साथ राधा-कृष्ण पर आधारित पेंटिंग्स बनाती हैं प्रिंसि.

UJJAIN PRINCEY KHANDELWAL PAINTING
प्रिंसि ने बचपन के पेंटिंग के शौक को दिया प्रोफेशनल रूप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: प्रिंसि खंडेलवाल का पेंटिंग का शौक अब व्यवसायिक रूप भी लेता जा रहा है. उनकी बनाई पेंटिंग पंसद की जाने लगी हैं. उन्होंने अपनी बनाई पेंटिंग को जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस जैसे देशों में लगने वाली एग्जीबिशन में भी प्रदर्शित किया है. उनकी बनाई एक मां बेटी की एक खास श्रृंगारित पेंटिंग को जर्मनी में हाल ही में सराहा गया. जर्मनी में एक एग्जीबिशन में उसे खरीदा भी गया है. प्रिंसि अभी उज्जैन के एक निजी फाइन आर्ट कॉलेज में शिक्षिका हैं. वे पिछले 10 साल से प्रोफेशनली पेंटिंग कर रही हैं.

जर्मनी में बिकी प्रिंसि की पेंटिंग

प्रिंसि खंडेलवाल ने बताया कि "जर्मनी में जो पेंटिंग खरीदी गई है, उसका साइज 2/2 है. यह पेंटिंग एक्रेलिक ऑन कैनवास पर बनाई गई है. जिसका नाम श्रृंगार दिया गया है. पेंटिंग में मार्तत्व का संदेश है. मां-बेटी का श्रृंगार करती हुई दिखाई दे रही है. ये पेंटिंग स्पन्धन ऑर्गनाइजेशन के फाउंडर अनंत विकास जैन के माध्यम से जर्मनी में खरीदी गई है. जर्मनी में ये एग्जीबिशन 20 से 24 फरवरी 2026 में लगी थी." प्रिंसि ने यहां उसकी बिकी पेंटिंग की कीमत को सार्वजनिक नहीं किया है.

बचपन के शौक को दिया प्रोफेशनल रूप (ETV Bharat)

कई देशों में लगी प्रदर्शनी में पेंटिंग्स शामिल

इसके अलावा स्पेन, इटली, स्विटजरलैंड, फ्रांस जैसे देशों में भी उसके आर्ट को सराहा गया है. नेहरू सेंटर मुंबई में 2024 में और एआईएफएसीएस नई दिल्ली में 2025 में भी एग्जीबिशन लग चुकी हैं. इसके अलावा 15 सितंबर से 22 सितंबर 2026 तक नेहरू सेंटर मुंबई में सोलो एग्जीबिशन और 6 से 12 अक्टूबर 2026 तक नेहरू सेंटर मुम्बई में एग्जीबिशन में पेंटिंग्स प्रदर्शित की जाएंगी.

professional painter princey
स्पेन, इटली, स्विटजरलैंड, फ्रांस जैसे देशों की एग्जीबिशन में पेंटिंग्स प्रदर्शित (ETV Bharat)
PRINCEY PAINTING
स्पेन, इटली, स्विटजरलैंड, फ्रांस जैसे देशों की एग्जीबिशन में पेंटिंग्स प्रदर्शित (ETV Bharat)

5 साल की उम्र से बना रहीं पेंटिंग

प्रिंसि ने बताया कि "पिता राजेंद्र खंडेलवाल बिल्डर हैं और मां ममता खंडेलवाल गृहणी हैं. 5 साल की उम्र से वे पेंटिंग बना रही हैं. 18 वर्ष की उम्र से एक निजी फाइन आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेशनली पेंटिंग स्टार्ट की. इसी निजी कॉलेज में वे पहले स्टूडेंट रहीं अब वहीं पढ़ाती हैं. उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से ड्रॉइंग और पेटिंग में एमए किया है."

PRINCEY PAINTINGS EXHIBITIONS
महिलाओं पर आधारित पेंटिंग्स बनाती हैं प्रिंसि (ETV Bharat)

महिलाओं पर आधारित पेंटिंग्स बनाती हैं प्रिंसि

प्रिंसि ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया कि "वह खास तौर पर फीमेल पर आधारित पेंटिंग बनाती हैं. राधा-कृष्ण पर आधारित पेंटिंग्स भी बनाती हैं. गणगौर की पेंटिंग में 16 डॉट्स बनाए हैं. कुम-कुम, हल्दी, मेहंदी, काजल और साथिया के साथ ही शिव-पार्वती की भी कई पेंटिग्स बनाई हैं. मिनिएचर आर्ट, पोर्ट्रेट, स्टिल लाइफ जैसी पेंटिंग की शौकीन हैं. वह वैष्णव कल्चर से प्रभावित हैं. आगामी सितंबर माह में सोलो एग्जीबिशन में अपनी 30 पेंटिंग लगाने वाली हैं. ये सोलो आर्ट्स पेंटिंग खुद का स्टाइल आर्ट्स होगा, जो कि नेहरू स्टेडियम दिल्ली में लगेगी. कला में योगदान माता-पिता के अलावा डॉ अभिषेक सिंह तोमर का रहा है.

PRINCEY PAINTING
कई देशों में लगी प्रदर्शनी में पेंटिंग्स शामिल (ETV Bharat)

वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज

प्रिंसि का नाम 2 साल पहले वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है. प्रिंसि ने चार्जिंग कॉर्ड के स्टील पार्ट पर गणगौर की पेंटिंग बनाई थीं, इस कारण उनका नाम दर्ज किया गया था.

WORLD WIDE BOOK OF RECORDS
वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज (ETV Bharat)

TAGGED:

PRINCI PAINTING SOLD GERMANY
PRINCI PAINTINGS EXHIBITIONS
WORLD WIDE BOOK OF RECORDS
UJJAIN NEWS
UJJAIN PRINCI KHANDELWAL PAINTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.