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क्या है पर्जन्य अभिषेक? जिससे खिंचा चला आता है मानसून, बाबा महाकाल को मनाने होगा अनुष्ठान!

अच्छी बारिश से बढ़ेगा शिप्रा का जलस्तर उन्होंने कहा कि, ''उज्जैन में भी अच्छी और भरपूर बारिश होना आवश्यक है, ताकि नगर के जल स्रोत समृद्ध हों और आने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां निर्मित हो सकें.'' उनका मानना है कि, ''पर्याप्त वर्षा होने से मां शिप्रा का जलस्तर बेहतर रहेगा और सिंहस्थ के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालु पुण्य स्नान कर सकेंगे.''

भगवान महाकाल से अच्छी बारिश की कामना पुजारी महेश शर्मा ने कहा कि, ''वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो गया है.'' उन्होंने भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्याप्त और समय पर वर्षा हो, जिससे किसानों को लाभ मिले, फसलें अच्छी हों और आमजन का जीवन सुखद एवं समृद्ध बने.''

उज्जैन: बारिश के मौसम की शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी उज्जैन में अच्छी वर्षा और प्रदेश की समृद्धि को लेकर भगवान महाकाल से प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है. महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने भगवान महाकाल से प्रदेश, किसानों और उज्जैन नगर के कल्याण के लिए अच्छी बारिश की कामना की है. उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से पर्जन्य अभिषेक यानी धार्मिक अनुष्ठान कराने की मांग की है.

पुजारी ने की पर्जन्य अभिषेक कराने की मांग

महेश शर्मा ने महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से भी मांग की है कि, ''परंपरानुसार मंदिर में पर्जन्य अभिषेक का आयोजन कराया जाए.'' उन्होंने कहा कि, ''सनातन परंपरा में अच्छी वर्षा और जनकल्याण की कामना के लिए विशेष अनुष्ठान और पर्जन्य अभिषेक किए जाते रहे हैं. ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों से सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और जनमानस की आस्था भी मजबूत होती है.''

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि, ''भगवान महाकाल की कृपा से उज्जैन, मध्य प्रदेश और देशभर में शुभ एवं संतुलित वर्षा होगी, जिससे आने वाला समय समृद्ध, सुखद और विकासमय बनेगा. साथ ही सिंहस्थ जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन को भी भव्यता प्रदान करने में यह वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.''

जानिए पर्जन्य अभिषेक के बारे में (ETV Bharat)

क्या होता है पर्जन्य अभिषेक

हिंदू शास्त्रों के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं. उन्हीं में से एक है पर्जन्य अभिषेक. वेदों के अनुसार, पर्जन्य शब्द का सीधा संबंध इंद्र देव से है. यह अनुष्ठान अच्छी बारिश के लिए किया जाता है. जब मानसून आने में देरी होती है, सूखा पड़ने की आशंका होती है, या किसी क्षेत्र के कल्याण के लिए भरपूर पानी की जरूरत होती है. तब बाबा महाकाल और वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान किया जाता है. जिसमें भगवान के लिए पूजा पाठ और यज्ञ किया जाता है.

कैसे किया जाता है पर्जन्य अभिषेक

पर्जन्य अभिषेक एक कठिन अनष्ठान है. इसके नियम भी बहुत कड़े हैं. योग्य ब्राह्मणों-पुजारियों द्वारा संपन्न कराया जाता है. पर्जन्य अभिषेक में सबसे पहले मंत्रों का जाप किया जाता है. यह वह मंत्र होते हैं जो बादलों को आकर्षित करते हैं. कई बार पानी के भीतर बैठकर भी पूजा की जाती है. पंडित या पुजारी खुद को पानी के कुंड या बर्तनों के बीच बैठकर मंत्रोच्चार करते हैं. इसके अलावा भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगातार पानी, दूध या पंचामृत की धारा गिराई जाती है. पर्जन्य अभिषेक में हवन भी किया जाता है. इसमें ऐसी जड़ी-बूटियों और सामग्रियों की आहुति दी जाती है जिसका धुआं वायुमंडल को शुद्ध करता है. जिससे बादलों में पानी बनता है.

सिंहस्थ के लिए पर्जन्य अभिषेक का क्या फायदा

दो साल बाद 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ होने वाला है. देश विदेश से करोड़ों लोग सिंहस्थ में पहुंचेंगे और शिप्रा नदी में स्नान करेंगे. पर्जन्य अभिषेक, सिंहस्थ के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि अभी से अच्छी बारिश होगी तो डैम भरेंगे. इससे शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ेगा. जिससे सिंहस्थ के टाइम पर पानी की समस्या नहीं रहेगी. सभी श्रद्धालु स्नान का लाभ ले सकेंगे.