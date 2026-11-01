2 महीने पहले से चाक पर घूमने लगती है मेहनत की चकरी, 100 परिवारों के घरों में दीपावली से पहले आता है उजाला
महीनों की मेहनत लेकर बाजार पहुंच रहा प्रजापत समाज, उज्जैन में विधायक अनिल जैन ने लोगों से की कारीगरों के दीपक खरीदने की अपील. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 1:12 PM IST
उज्जैन: दीपावली पर हर घर में जलने वाला मिट्टी का एक छोटा सा दीपक अपने पीछे कई परिवारों की मेहनत की कहानी समेटे रहता है. उज्जैन का प्रजापत मोहल्ला भी ऐसी ही पारंपरिक कारीगरी का केंद्र है. जहां लगभग 100 परिवार दीपावली पर्व से दो महीने पहले दीपक बनाने के काम में जुट जाते हैं. चाक पर घूमती मिट्टी को आकार देकर तैयार किए जाने वाले इन दीपकों की मांग सिर्फ उज्जैन तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से इनके खरीदार पहुंचते हैं. क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा शनिवार को मोहल्ले में पहुंचे और खुद चाक पर दीप बनाकर परिवारों को प्रोत्साहित करते नजर आए. साथ ही स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील भी की.
बाजार में पहुंचते हैं लाखों दीपों की उम्मीद लिए कारीगर
दीपावली के लिए दीपक तैयार करना कुछ दिनों का काम नहीं है, कच्ची मिट्टी जुटाने, उसे तैयार करने, चाक पर आकर देने, सुखाने और पकाने तक की पूरी प्रक्रिया में कारीगरों को लगातार मेहनत करना पड़ती है. दीपावली से 2 महीने पहले ही परिवार इस काम में लग जाते हैं. जिससे त्यौहार के समय बाजार की मांग पुरी की जा सके. लगभग 100 परिवारों के लिए यह केवल पुश्तैनी हुनर नहीं बल्कि साल के महत्वपूर्ण कारोबारी अवसरों में से एक है.
प्रजापत समाज पुरुषार्थ से ऊपर ऊठा रहा जीवन स्तर
विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा ने ईटीवी भारत से चर्चा में कहा कि "हमारा प्रजापत समाज पुरुषार्थी है. समाज के लोग अपनी मेहनत के बल पर कमाकर बच्चों का लालन-पालन करते हैं और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम करते हैं. हम सभी का दायित्व है कि प्रजापत समाज के भाई बहनों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें. चाहे मिट्टी के दीपक हो, मटके हो, ईंटे हो या अन्य उत्पाद इनकी खरीदारी से उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा.
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विधायक ने दीपावली पर्व पर विशेष अपील करते हुए कहा सभी लोग प्रजापत समाज के भाई बहनों द्वारा बनाए जा रहे दीपकों का अपने घरों में पूर्ण रूप से उपयोग करें और उनके काम में सहयोग करें. विधायक ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के भारत के निर्माण में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना जरूरी है. हमें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए. इसी कड़ी में मिट्टी के दीपक भी अपनाना चाहिए."
विधायक ने खुद चाक पर दीप बनाकर दिया संदेश
क्षेत्रीय व्यापारी ने विधायक की पहल की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र का विकास लगातार हो रहा है. विधायक द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं, जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी. मिट्टी के दीपकों को बढ़ावा देने की बात करें तो विधायक ने स्वयं अपने हाथों से यहां दीपक बनाया और संदेश दिया कि अधिक से अधिक स्थानीय लोग इस व्यापार को बढ़ावा दें मिट्टी से बने उत्पाद खरीदे और कारीगरों का सहयोग करें.