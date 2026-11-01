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2 महीने पहले से चाक पर घूमने लगती है मेहनत की चकरी, 100 परिवारों के घरों में दीपावली से पहले आता है उजाला

100 परिवारों के घरों में दीपावली से पहले आता है उजाला ( ETV Bharat )

उज्जैन: दीपावली पर हर घर में जलने वाला मिट्टी का एक छोटा सा दीपक अपने पीछे कई परिवारों की मेहनत की कहानी समेटे रहता है. उज्जैन का प्रजापत मोहल्ला भी ऐसी ही पारंपरिक कारीगरी का केंद्र है. जहां लगभग 100 परिवार दीपावली पर्व से दो महीने पहले दीपक बनाने के काम में जुट जाते हैं. चाक पर घूमती मिट्टी को आकार देकर तैयार किए जाने वाले इन दीपकों की मांग सिर्फ उज्जैन तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से इनके खरीदार पहुंचते हैं. क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा शनिवार को मोहल्ले में पहुंचे और खुद चाक पर दीप बनाकर परिवारों को प्रोत्साहित करते नजर आए. साथ ही स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील भी की.

बाजार में पहुंचते हैं लाखों दीपों की उम्मीद लिए कारीगर