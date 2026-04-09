तोरण मारने से पहले पहुंचा पुलिस का फोन, रुकी शादी, खबर मिलते ही घोड़ी छोड़ भागा दूल्हा
उज्जैन में बारात निकलने से पहले लड़के के घर पहुंची पुलिस, दूल्हे पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने लड़की वालों से की बात.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 3:56 PM IST
उज्जैन: बड़नगर के दो घरों में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब शादी की रस्में शुरू होने से पहले पुलिस पहुंच गई. बारात के स्वागत की तैयारियां चल ही रही थी कि पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए शादी पर रोक लगा दी. अचानक हुई इस कार्रवाई से अफरा-तफरी मच गई और दूल्हा शादी से पहले ही फरार हो गया. लड़के के घर के साथ लड़की वालों के घर में भी सन्नाटा छा गया.
बड़नगर के लड़के की शादी रतलाम की लड़की से हुई थी तय
उज्जैन के बड़नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शिक्षक कॉलोनी निवासी अभिषेक सेन की शादी रतलाम के बिलपाक थाना क्षेत्र की युवती से होनी थी. शादी बुधवार रात में होनी थी. बीते दो दिनों में शादी की सभी रस्में संपन्न हो चुकी थी और बुधवार रात करीब 8 बजे दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर दुल्हन के घर के लिए रवाना भी हो चुका था.
लड़के के खिलाफ दुष्कर्म का मामला
इसी दौरान बड़नगर पुलिस ने दुल्हन के माता-पिता और भाई से संपर्क कर जानकारी दी कि जिस युवक से शादी की जा रही है, उसके खिलाफ बड़नगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. यह जानकारी मिलते ही शादी वाले घर में हंगामा मच गया. दोनों पक्षों के बीच चर्चा के बाद शादी को रोक दिया गया. हालात ऐसे बने कि दूल्हा तोरण की रस्म भी पूरी नहीं कर सका.
नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, लड़की गर्भवती
बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि "यह पूरी कार्रवाई एक 15 वर्षीय नाबालिग की शिकायत के बाद की गई. पीड़िता और आरोपी अभिषेक सेन एक ही कॉलोनी में रहते हैं. 6 अप्रैल को नाबालिग ने एसिड पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे बड़नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. 8 अप्रैल की रात डॉक्टरों ने परिजनों को लड़की के गर्भवती होने की जानकारी दी. जिसके बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती बताई.
पुलिस का हस्तक्षेप के बाद रुकी शादी
9 अप्रैल की रात पुलिस को सूचना दी गई. पीड़िता ने बताया कि अभिषेक का उसके घर आना-जाना था. 5 जनवरी को वह घर आया, उस समय वह अकेली थी. आरोपी ने उसे धमकाकर दुष्कर्म किया और किसी को बताने से मना किया. पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी की शादी तय होने की जानकारी मिलने पर उसने यह कदम उठाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और शादी रुकवाने की कार्रवाई शुरू की.
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पुलिस ने लड़की पक्ष को बताई पूरी बात
थाना प्रभारी ने खुद दुल्हन पक्ष से फोन पर बात कर स्थिति समझाई. साथ ही कांस्टेबल, एसआई और एक पार्षद की मदद से शादी को रुकवाया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, रतलाम पहुंचने से पहले ही दूल्हा अभिषेक फरार हो गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.