ETV Bharat / state

360 निगरानी! शिप्रा में लगेंगे अंडर वाटर कैमरे, जवानों पर बॉडी वॉर्म, सिंहस्थ में पुलिस का मेगाप्लान

उज्जैन में सुरक्षा के लिए हाईटेक तैयारी, 350 स्थानों पर लगेंगे 3 हजार नए CCTV कैमरे, अपराधियों की घेराबंदी शहर से गांव तक होगी.

UJJAIN simhastha 2028
उज्जैन में सुरक्षा के लिए हाईटेक तैयारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: सिंहस्थ-2028 को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन पुलिस ने सुरक्षा योजना तैयार की है. योजना के तहत सिंहस्थ से पहले शहर और जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में 350 स्थानों पर 3 हजार नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. इन कैमरों के लगने के बाद जिले में कुल कैमरों की संख्या बढ़कर 10 हजार से अधिक हो जाएगी. वर्तमान में जिले में 6,054 कैमरे कार्य कर रहे. पुलिस की रणनीति अनुसार अपराधियों की शहर से लेकर गांवों के अंतिम छोर तक घेराबंदी करने की है, ताकि किसी भी वारदात के बाद आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके.

शहर में हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था होगी लागू
सिंहस्थ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा. इसमें विभिन्न प्रकार के विशेष कैमरे शामिल होंगे जिसमें 30 डोम कैमरे लगाए जाएंगे, जो 360 डिग्री एंगल से निगरानी करेंगे. इससे चौराहों और खुले मैदानों की हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी. 30 अंडर-वॉटर कैमरे शिप्रा नदी में लगाए जाएंगे, ताकि स्नान के दौरान होने वाली किसी भी आपात स्थिति पर तुरंत नजर रखी जा सके.

350 स्थानों पर लगेंगे 3 हजार नए CCTV कैमरे (ETV Bharat)

5,000 बॉडी-वॉर्न कैमरे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे, जिनसे मौके की लाइव रिकॉर्डिंग होगी. 400 डैश कैमरे पुलिस वाहनों में लगाए जाएंगे, जो गश्त के दौरान आगे और पीछे दोनों ओर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे. साथ ही पुलिस की पीसीआर वैन पर विशेष कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे गश्त के दौरान चारों दिशाओं में निगरानी रखी जा सकेगी.

वर्तमान मे जिले में 6,054 कैमरे सक्रिय
उज्जैन जिले में वर्तमान में कुल 6,054 सीसीटीवी कैमरे कार्यरत हैं. इनमें 548 शासकीय, 255 पंचायतों के माध्यम से तथा 5,281 जनभागीदारी (निजी) के कैमरे शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने से निजी कैमरों की संख्या तेजी से बढ़ी है. महाकाल क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सरकारी कैमरों की तुलना में निजी कैमरों की संख्या कई गुना अधिक है.

CCTV cameras installed UJJAIN
वर्तमान मे जिले में 6,054 कैमरे सक्रिय (ETV Bharat)

शहर से गांवों तक रहेगा निगरानी नेटवर्क
पुलिस की योजना केवल शहर तक सीमित नहीं है. यदि कोई अपराधी शहर से भागकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचता है तो वहां भी कैमरों के नेटवर्क के जरिए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. इसके लिए पंचायतों और स्थानीय नागरिकों की भी भागीदारी ली जा रही है.

अपराध नियंत्रण में मिलेगी मदद
पुलिस अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी कैमरों की मदद से कई बड़ी वारदातों का खुलासा पहले भी हो चुका है. ऐसे में सिंहस्थ-2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए यह हाईटेक निगरानी तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. जानकारी देते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि ''सिंहस्थ से पहले पूरे जिले को अत्याधुनिक सीसीटीवी नेटवर्क से लैस किया जाएगा, जिससे मेले के साथ-साथ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हो सकेगी.''

TAGGED:

SIMHASTHA 2028 PREPARATIONS
UJJAIN HITECH SURVEILLANCE
SHIPRA RIVER UNDERWATER CAMERA
UJJAIN POLICE SECURITY PLAN
UJJAIN SINGHASTH 2028

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.