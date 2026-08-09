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उज्जैन पुलिस की हार्डकोर ट्रेनिंग, मल्टीलेवल लेयरिंग में हुई रस्सा पार्टी रिहर्सल, क्या है माजरा

महाकालेश्वर मंदिर में वैसे तो 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है, लेकिन सावन महीने और महाशिवरात्रि के वक्त श्रद्धालुओं की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा होती है. लाखों की संख्या में भक्त हर दिन बाबा के दर पर शीश नवाने पहुंचते हैं. आम श्रद्धालुओं के साथ ही वीआईपी गेस्ट भी सावन महीने में आए दिन महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचते हैं. इसके साथ ही सावन में हर सोमवार बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने और प्रजा का हाल जानने निकलते हैं.

उज्जैन: बाबा महाकाल की नगर उज्जैन में एक तरफ बम-बम भोले का जयकारा आसमान में हर दिन सुनाई दे रहा है. तो वहीं दूसरी तरफ इस उज्जयनी में जोर-शोर से पुलिस की तैयारी चल रही है. सुरक्षा को लेकर पूरे शहर में चाक-चौबंद व्यवस्था की जा रही है. इन दिनों सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नजारा कुछ और देखने मिल रहा है. रविवार सुबह तो पुलिस लाइन में रस्सा पार्टी की लाइव सिचुएशन आधारित रिहर्सल की गई. जानिए आखिर क्यों उज्जैन में पुलिस विशेष तैयारी कर रही है.

इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए इस बार उज्जैन पुलिस विशेष तैयारी में जुटी हुई है. रविवार सुबह पुलिस लाइन उज्जैन स्थित परेड ग्राउंड में पुलिस द्वारा रस्सा पार्टी की विशेष रिहर्सल एवं व्यावहारिक अभ्यास आयोजित किया गया. ट्रेनिंग का उद्देश्य सवारी के दौरान मुख्य पालकी को चारों ओर से सुरक्षित घेरे में रखते हुए भीड़ को नियंत्रित करना और रस्सा घेरे में अवांछित व्यक्तियों (अनवांटेड पर्सन) के प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोकना रहा. ये ट्रेनिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पूर्व आलोक शर्मा की मौजूदगी में आयोजित किया गया. जिसमें रस्सा पार्टी में तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया.

उज्जैन पुलिस लाइन में पुलिस की रिहर्सल (ETV Bharat)

बाबा महाकाल की सवारी को लेकर पुलिसकर्मी ट्रेंड

रिहर्सल के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सादे कपड़ों में श्रद्धालुओं की भीड़ के रूप में तैनात किया गया था. जिनके द्वारा मुख्य रस्सा घेरे के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया गया. वहीं वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें रस्सा घेरे में एंटर करने से रोका और पालकी के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखने की ट्रेनिंग की. इस दौरान भीड़ के दबाव, अचानक आगे बढ़ने वाले लोगों, रस्सा घेरे में अनधिकृत प्रवेश व पालकी के आसपास अत्यधिक भीड़ की स्थिति में किस प्रकार बल का संयोजन करते हुए पालकी को सुरक्षित आगे बढ़ाया जाए, इसका भी व्यावहारिक अभ्यास किया गया.

मल्टीलेवल की सेफ्टी लेयरिंग

मुख्य रस्सा पार्टी को और अधिक प्रभावी व सुरक्षित बनाने के लिए उसके चारों ओर मल्टीलेवल सेफ्टी लेयरिंग की व्यवस्था की गई. मुख्य रस्सा पार्टी के अतिरिक्त बाहरी घेरे में भी पुलिस बल लगाया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति को मुख्य सुरक्षा घेरे तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित किया जा सके. पालकी के आगे, पीछे व दोनों ओर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके निर्धारित दायित्वों के अनुरूप चलने, भीड़ को नियंत्रित करने, मार्ग को सुरक्षित एवं क्लियर रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कराया गया.

पुलिस लाइन में हुई रस्सा पार्टी की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

उज्जैन पुलिस द्वारा यह ट्रेनिंग इसलिए की गई, जिससे सवारी के दौरान किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं. जिन्हें बाबा के दर्शन के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है. किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने इसलिए पुलिस पहले से पूरी मुस्तैदी रख रही है.