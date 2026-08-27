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गिलकी का गिफ्ट पाकर उज्जैन एसपी बोले मुझे बहुत पंसद है, पिता के चेहरे की लौटी मुस्कान

उज्जैन में 11 माह पहले नागदा से चोरी गए दिहाड़ी मजदूर की बेटी के जेवर पुलिस ने वापस लौटाए. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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एसपी साहब बोले बहुत पसंद है मुझे गिलकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 4:36 PM IST

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उज्जैन: दिहाड़ी मजदूर की बेटी के 11 माह पहले चोरी हुए जेवर वापस मिलते ही वह गदगद हो गया. उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह नागदा से सीधे उज्जैन एसपी ऑफिस पहुंच गया. यहां एसपी प्रदीप शर्मा को जेवर वापस मिलने पर धन्यवाद दिया और अपने साथ लाया एक थैला थमा दिया. एसपी साहब ने उसी के सामने थैला खोला तो वे भी खुश हो गए और बोले गिलकी तो मुझे बहुत पसंद है. इसके बाद एसपी ने भी उस व्यक्ति को गुलदस्ता गिफ्ट किया.

जीवनभर की गाढ़ी कमाई से खरीदे थे बेटी के जेवर

एसपी साहब को धन्यवाद देते हुए एक बेटी का पिता जगदीश सिंह भावुक हो गया. खुशी के आंसू झलके तो कहा, "मेरे जीवनभर की कमाई और परिवार की अनमोल पूंजी की तरह ये सारे जेवर थे." खुश इतना कि गले से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी लेकिन कहा कि उज्जैन पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद.

जेवर वापस पाकर पिता के चेहरे की लौटी मुस्कान (ETV Bharat)

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "जेवर वापस मिलने पर जगदीश सिंह ने उज्जैन पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया. नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी और उनकी पूरी टीम सहित पूरी उज्जैन पुलिस का धन्यवाद किया. बेटी के जेवर वापस मिलने से परिवार की चिंता दूर हुई और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है. विभाग का भी यही दायित्व है, जिसे हमने पूरा किया है."

एसपी साहब बोले बहुत पसंद है मुझे गिलकी

जगदीश को जब उसके जेवर मिल गए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. नागदा थाना प्रभारी का धन्यवाद तो किया ही साथ ही वह उज्जैन पुलिस के मुखिया प्रदीप शर्मा को भी धन्यवाद करना चाहता था और उन्हें कुछ भेंट भी देना चाहता था. पेशे से मजदूर जगदीश को जब कुछ नहीं सूझा तो उसने गिलकी और कुछ सब्जियां खरीदीं और एसपी साहब से मिलने उज्जैन पहुंच गया. यहां जगदीश जब उनसे मिला और धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया एक थैला उन्हें भेंट किया. उसकी गिफ्ट पाकर एसपी प्रदीप शर्मा भी गदगद होते हुए बोले अरे गिलकी तो मुझे पसंद है.

11 माह पहले चोरी हो गए थे जेवर

नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने बताया, "11 माह पहले अक्टूबर 2025 में जगदीश की बेटी डिलीवरी के लिए अपने मायके आई थी. यहां उनकी बेटी के करीब 3 लाख 60 हजार के जेवर घर से चोरी हो गए थे. गांव मोहिया, पिपलिया निवासी फरियादी जगदीश ने नागदा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. इस क्षेत्र में उस दौरान कई चोरियां हुईं थी और पुलिस लगातार चोरों की तलाश में जुटी थी.

शिकायत को गंभीरता से लिया और चोरों की तलाश लगातार जारी थी. कुछ दिनों पहले पता चला कि खरगोन के सिगनूर निवासी रतन सिंह सिकलीगर, दीपक सिकलीगर और धार के गंधवानी निवासी शिवराज छाबड़ा ने एक अन्य के साथ मिलकर सुनील नगर में चोरी की थी. इस मामले में 28 लाख की बरामदगी की गई थी. उसी में मोहिया पिपलिया निवासी जगदीश के यहां की चोरी का सामान शामिल था."

दिहाड़ी मजदूर है जगदीश

नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने बताया, "जगदीश पेशे से दिहाड़ी मजदूर है और उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से जेवर खरीदकर बेटी को शादी में दिए थे. घर से जेवरों की चोरी के बाद वह बहुत दुखी था और अब 11 माह बाद उसके जेवर वापस लौटाए गए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था. उसने मुझे तो धन्यवाद कहा लेकिन एसपी साहब को भी वह धन्यवाद बोलना चाहता था और इसलिए वह एसपी ऑफिस पहुंचा और उन्हें धन्यवाद किया."

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