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उज्जैन के अनोखे कैमरे, बिना तार या केबल पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट, हेड कॉन्स्टेबल का आईडिया हिट

नवाचार करने वाले हेड कॉन्स्टेबल गौरव जैयसवाल ने ETV भारत को बताया, '' इस नवाचार की सबसे खास बात यही है कि इसके लिए किसी स्थाई सीसीटीवी नेटवर्क की जरूरत नहीं. जहां निर्माण कार्य, दूरी या अन्य कारणों से कैमरा नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां यह सिस्टम ले जाकर तत्तकाल निगरानी शुरू की जा सकती है. यानी जहां स्थायी सीसीटीवी नहीं पहुंच सकता, वहां यह सिस्टम कुछ मिनटों में निगरानी का नेटवर्क खड़ा कर सकता है.''

उज्जैन : मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस के कैमरों के इन दिनों जमकर चर्चे हैं. सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में जमकर निर्माण कार्य चल रहे हैं. इस बीच शहर के कई हिस्सों में तार कटने से सीसीटीवी नेटवर्क प्रभावित हुआ है, जिससे निपटने के लिए उज्जैन पुलिस ने ऐसा समाधान निकाला, जो एक मिसाल बन गया है. उज्जैन पुलिस के रेडियो विभाग में पदस्थ 35 वर्षीय प्रधान आरक्षक गौरव जैसवाल ने करीब 5 महीने की मेहनत से एक पोर्टेबल सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम तैयार किया, जो इतना प्रभावी रहा कि उज्जैन पुलिस ने इसी तरह के कई पोर्टेबल कैमरे तैयार कर लिए, जो बेहद खास हैं.

SP की बैठक में उठी समस्या, गौरव ने दिया समाधान

शहर के चौराहों पर ट्रैफिक और सीसीटीवी व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक चल रही थी. इसी दौरान सामने आया कि सिंहस्थ 2028 के निर्माण कार्यो के कारण कई जगह सीसीटीवी की लाइन प्रभावित हुई है. यहीं से प्रधान आरक्षक गौरव जैसवाल के दिमाग मे पोर्टेबल सीसीटीवी सिस्टम का विचार आया. उन्होंने इसका समाधान बताते हुए सिस्टम तैयार करने का प्रस्ताव रखा. इसके बाद एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में काम शुरू हुआ और करीब 5 महीने में 5 सिस्टम तैयार हो गए. इसका डेमो बाबा महाकाल की सवारी में किया गया, जिसे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी देखा और सराहना की.

हेड कॉन्स्टेबल गौरव जैसवाल ने दिया था आईडिया (Etv Bharat)

पोर्टेबल सीसीटीवी का आइडिया देने वाले देवास निवासी गौरव बीकॉम ग्रेज्युएट हैं और 2013 में मध्यप्रदेश पुलिस में भर्ती हुए थे. वर्तमान में वे उज्जैन पुलिस के रेडियो विभाग में प्रधान आरक्षक के रूप में पदस्थ हैं.

6 से 12 फीट तक ऊंचाई, मजबूत मेटल बॉडी

सिस्टम को शुरुआत में 12 फीट ऊंचा बनाया गया था लेकिन परिवहन में परेशानी को देखते हुए डिजाइन में बदलाव किया गया. अब इसकी पोर्टेबल ऊंचाई 6 फीट है, जिसे जरूरत के अनुसार 12 फीट तक बढ़ाया जा सकता है. पूरी मेटल बॉडी होने के कारण इसका वजन लगभग 1 क्विंटल है जिससे यह विपरीत परिस्थितों में भी स्थिर रहता है और गिरता नहीं है. तेज हवा, आंधी, तूफान में इसे मजबूती से टिकाए रखने के लिए विशेष फिक्सिंग पॉइंट दिए गए हैं.

चारों दिशाओं में एक साथ निगरानी करने में सक्षम हैं कैरमे (Etv Bharat)

सोलर से आत्मनिर्भर, बैटरी से रात की निगरानी

इस पोर्टेबल कैमरा सिस्टम में 1 kw सोलर पैनल, 100Ah बैटरी, यूपीएस, इंटरनेट के लिए मॉडम लगाया गया है. जरूरत पढ़ने पर इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी चलाया जा सकता है. इंसमे चारो दिशाओं में निगरानी के लिए चार HD कैमरा लगाए गए हैं. इनकी निगरानी क्षमता 300 से 400 मीटर है.

उज्जैन पुलिस के अनोखे कैमरे (Etv Bharat)

मोबाइल और कंट्रोल रूम से लाइव फुटेज

सिस्टम में डीवीआर और राऊटर भी लगाया गया है. अधिकृत USER ID और PASSWORD के जरिए इसकी लाइव फुटेज मोबाइल डिवाइस और पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जा सकती है. इसका मतलब है किसी मेले, जुलूस, धरना, प्रदर्शन या बड़े आयोजन में अतिरिक्त निगरानी की जरूरत पड़ने पर नया स्थाई सीसीटीवी नेटवर्क तैयार करने के बजाय यह सिस्टम मौके पर पहुंचाकर लगाया जा सकता है.

हेवी मेटल के बॉक्स में बंद रहता है डीवीआर और बैटरी सिस्टम (Etv Bharat)

एसपी प्रदीप शर्मा ने की तारीफ, बोले कई जगह उपयोगी

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने ETV भारत को बताया, '' ये सिस्टम पूरी तरह पोर्टेबल है और कुछ मिनटों में डिस्मेंटल व असेंबल किया जा सकता है. एक यूनिट की कुल लागत एक लाख रुपए से कम है. ये मुख्य रूप से लॉ एंड ऑर्डर के लिए कारगर साबित होगा. जहां तक मेरे संज्ञान में है, पुलिस के लिए इस तरह का पोर्टेबल सर्विलांस सिस्टम कहीं अन्य स्थान पर नहीं लगाया गया है.''

बॉक्स के अंदर मौजूद डीवीआर, मॉडम, यूपीएस व बैटरी (Etv Bharat)

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एक पुलिसकर्मी का आईडिया बड़े सुरक्षा समाधान की उम्मीद

इस कहानी की सबसे खास बात ये पोर्टेबल कैमरा सिस्टम नहीं, बल्कि इसके पीछे की सोच है. एक मैदानी पुलिसकर्मी ने ड्यूटी के दौरान सामने आई समस्या को पहचाना, उसका तकनीकी समाधान सोचा और उसे जमीन पर उतार दिया. सिंहस्थ की चुनौती से निकला यह प्रयोग अब पूरे भारत मे पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा समाधान का मॉडल बनकर सामने आया है.