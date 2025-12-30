नागदा टीआई ने नहीं बुझने दिया चिराग, आत्महत्या कर रहे युवक की लौटाईं सांसें, टली अनहोनी
उज्जैन में रात्रि गश्त कर रहे नागदा टीआई ने आत्महत्या की कोशिश कर रहे युवक को सीपीआर देकर बचाया, टीआई को दिया जाएगा इनाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 4:40 PM IST
उज्जैन: नागदा तहसील क्षेत्र में बीती रात एक युवक के लिए देवदूत बनकर थाना प्रभारी उसके घर पहुंच गए और उसकी जान बचा ली. थोड़ी भी देर हो जाती तो युवक की जीवन लीला समाप्त हो जाती है. असल मामला यह है कि युवक ने अपने घर में आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था. तभी पिता की बेटे पर नजर पड़ी, उसने देखा कि बेटा आत्महत्या कर रहा है. पिता घर के बाहर दौड़ा और बेटे को बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई.
दरवाजा तोड़ युवक की लौटाईं सांसें
उसी वक्त वहां से रात्रि गश्त पर निकले नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी गुजर रहे थे. जैसे ही उनके कानों पर मदद की गुहार लगाते हुए पिता की आवाज पड़ी. उन्होंने तत्काल गाड़ी रोकी और युवक को बचाने के लिए कमरे की तरफ दौड़ लगा दी. उन्होंने कमरे के दरवाजे को तोड़ा और समय रहते युवक को बचाया. युवक की लगभग सांसे थम सी गई थी, लेकिन नागदा टीआई ने हार नहीं मानी और सीपीआर देकर सांसे लौटाईं. युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. टीआई का युवक को सीपीआर देते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रहा है.
युवक को नीचे उतार बचाई जान
युवक की जान बचाने के बाद अब टीआई अमृतलाल गवरी सुर्खियों में है. पूरे उज्जैन सहित सोशल मीडिया पर उनकी जमकर सराहना हो रही है. इंटरनेट यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई उन्हें भगवान का रूप बता रहा है, कोई देवदूत बता रहा है. वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने टीआई को सम्मान पूर्वक उचित इनाम राशि देने की घोषणा कर उनके कार्य की सराहना की है.
टीआई ने युवक को दिया सीपीआर
पूरा मामला उज्जैन मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर नागदा तहसील का है. थाना नागदा क्षेत्र में आने वाले जनमेजय मार्ग स्थित पानी की टंकी के पास यादव परिवार रहता है. परिवार में बेटे धैर्य ने सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात आत्महत्या करने की कोशिश की. जिसे रात्रि गश्त पर निकले नागदा थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी ने समय रहते सीपीआर देकर उसकी जान बचाई.
युवक को टीआई ने पहुंचाया अस्पताल
नागदा टीआई अमृतलाल गवरी ने बताया, "थाना क्षेत्र की गश्त के दौरान पीड़ित के पिता रास्ते पर दौड़ते हुए आए और बोले मेरा बेटा खुदकुशी कर रहा है. मैं टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और दरवाजा तोड़कर युवक को नीचे उतारा. परिवारजनों ने अपने बेटे की स्थिति को बेहद गंभीर मान लिया था, लेकिन पीड़ित को मैंने चेक कर तुरंत ट्रेनिंग दौरान सिखाए गए सीपीआर देकर उसके प्राण बचाने का प्रयास किया. जब उसकी सांस चलाने लगी, तो मैंने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल, अब युवक सुरक्षित है."
- रतलाम के दो बत्ती चौराहे पर अचानक बेहोश हुई बच्ची, फरिश्ता बन पहुंचीं टीआई
- गजब है ये TI : किसी वाहन से नहीं घोड़े पर गश्त, हाईवे पर 100 से ज्यादा स्पीड से घुड़सवारी
टीआई को पुलिस प्रशासन देगा इनाम
एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा,"सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 1:00 बजे करीब नागदा थाना क्षेत्र में टीआई अमृतलाल गवरी को एक युवक के पिता से आत्महत्या करने सूचना मिली थी. टीआई ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को डेढ़ मिनट तक सीपीआर देकर सुरक्षित करने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल रहे. ईश्वर की कृपा है कि युवक को नया जीवन मिला है. अमृतलाल गवरी को डीजीपी सर की ओर से भी बधाई शुभकामनाएं दी गई है और उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा."