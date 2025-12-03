ETV Bharat / state

291 लापता लोगों की घर वापसी, परिवार के तानों से तंग आकर अधिकतर लोगों ने छोड़ा था घर

उज्जैन पुलिस ने घर छोड़ चुके 291 बच्चों की सुरक्षित वापसी कराई, काउंसलिंग में पारिवारिक कलह और पढ़ाई का दबाव और प्रेम प्रसंग आया सामने.

POLICE TRACED 291 CHILDREN
उज्जैन पुलिस ने 291 बच्चों की कराई घर वापसी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 5:37 PM IST

उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में कानून व्यवस्थाएं कैसी हैं. इस बात का अंजादा आप उज्जैन पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे खास अभियान से लगा सकते हैं. बीते दिनों उज्जैन पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान चलाकर 15 दिनों में 40 परिवारों की खुशियां लौटाई थीं. पुलिस ने गायब और अपहरण हुए 263 से अधिक बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया था. अब पुलिस ने नवजीवन अभियान चलाकर साल 2014 से 2025 तक घर से भागे या लापता हुए 291 बच्चों को खोज निकाला है.

पुलिस ने घर छोड़ चुके 291 बच्चों की कराई वापसी

पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित उनके परिवार से मिलवाया है. इसमें कई बच्चे अब बालिग हो चुके हैं. ये वो बच्चे हैं जो मां बाप की डांट, परीक्षा में कम नंबर आने और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव में आकर परिवार से भाग गए थे. इसके अलावा कई बच्चे लग्जरी लाइफ के शौकीन होने और बाहरी माहौल के बहकावे में आकर घर से भाग गए थे.

परिवारिक कलह और माता-पिता की डांट से कई ने छोड़ा था घर (ETV Bharat)

काउंसलिंग में बच्चों और माता-पिता के बीच बनाया गया समन्वय

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "हमने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 263 बच्चों को खोजा था जिनमें से अधिकतर वापस चले गए थे. अब नवजीवन अभियान के तहत कुल 291 बच्चों को सुरक्षित खोजा है. इन बच्चों का उज्जैन पुलिस लाइन में एक कैंप लगाकर काउंसलिंग की. जहां बच्चों के माता-पिता को भी आमंत्रित किये गये और उनकी भी काउंसलिंग की गई. पुलिस लाइन कैंप में 120 बच्चे आए थे. जहां सभी से उनकी पढ़ाई , मनपसंद खेल की जानकारी ली और उनके घर से भागने के कारणों को जाना. जिसके बाद बच्चों और माता-पिता के बीच समन्वय बैठाया."

UJJAIN POLICE NAVJEEVAN MISSION
पुलिस ने 291 लापता लोगों की कराई घर वापसी (ETV Bharat)

नव जीवन देना उद्देश्य

कार्यक्रम में काउंसलिंग के दौरान घर से भागने के कई कारण निकल कर सामने आए हैं. जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा परिवार के तानों से तंग आकर घर छोड़ कर गए थे. अब हर महीने बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. कई बच्चे आईएएस, आईपीएस, क्रिकेटर, फुटबॉलर और बॉक्सर बनना चाहते हैं. तो कई सेना में जाना चाहते हैं. ऐसे कई बच्चों की शिक्षा दोबारा शुरू कराई गई है. क्योंकि कुछ तो स्कूल भी नहीं जाना चाहते थे. इनमें एक 17 वर्षीय लड़की प्रेमी के साथ भाग गई थी जो शादी कर चुकी है. वह घर लौट नहीं रही थी. पुलिस ने उनको परिजन से मिलाया है. अब वह अपने परिवार संग रह रही है.

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "हमने सीएसपी श्वेता गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया है जो स्टडि कर 5 साल का डाटा तैयार कर रही है. जिससे बच्चों के भागने का मूल कारण पता चलेगा. इससे बच्चों को भविष्य में ऐसा करने से रोक सकते हैं और उनके जीवन को पुनः स्थापित कर पाएंगे. इसमें अधिकतर बच्चे बालिग हो चुके हैं. इसलिए उम्र बताना मुश्किल होगा. ये बच्चे बस, रेल और अन्य संसाधनों से भागे हुए हैं."

UJJAIN NEWS
UJJAIN NAVJEEVAN MISSION
MADHYA PRADESH NEWS
POLICE REUNITES 291 MISSING PEOPLE
POLICE TRACED 291 CHILDREN

