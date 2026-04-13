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सिंहस्थ को लेकर पुलिस ने कसी कमर, ट्रैफिक पर फोकस, 30 करोड़ श्रद्धालुओं पर ऐसे रखेंगे नजर

सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर पुलिस की बैठक बैठक के दौरान एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि, ''सिंहस्थ महापर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुदृढ़ करना आवश्यक है.'' उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, ''श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन कराने के लिए प्रभावी प्लानिंग की जाए. विशेष रूप से आवागमन व्यवस्था को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर जोर दिया गया.''

उज्जैन: आगामी सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को लेकर उज्जैन में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस विभाग के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक, सुगम दर्शन, पार्किंग व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.

आधुनिक तकनीक से होगा भीड़ नियंत्रण

स्नान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए और भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाए. इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, वाहनों के लिए निर्धारित स्थान तय करने और प्रवेश-निकास मार्गों को स्पष्ट रखने पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई.

30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद

प्रशासन द्वारा करीब 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई जा रही है. इसे देखते हुए बैठक में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके. बैठक में अन्य विभागों के अधिकारियों से भी सुझाव लिए गए, जिनके आधार पर सिंहस्थ महापर्व के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

बैठक में एडिशनल एसपी ग्रामीण आईपीएस अभिषेक रंजन, एडिशनल एसपी सिटी गुरुप्रसाद पराशर, डीएसपी हेडक्वार्टर भारत सिंह यादव, रक्षित निरीक्षक रणजीत सिंह सहित पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे. प्रशासन का लक्ष्य है कि सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके.

118 KM की पंचक्रोशी यात्रा, श्रद्धालुओं के लिए फ्री खाना

उज्जैन की अति प्राचीन 118 KM की पंचक्रोशी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं एवं भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इसी क्रम में पंचक्रोशी यात्रा के प्रमुख पड़ाव श्री कायावहरणेश्वर महादेव मंदिर, करोहन पर श्रद्धालुओं के लिए फ्री भोजन प्रसादी वितरण के लिए एक स्टॉल स्थापित किया गया है. स्टॉल के माध्यम से पंचक्रोशी यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.