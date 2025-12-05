ETV Bharat / state

उज्जैन में 1 लाख के बदले 10 लाख का खेल, जेल में सीखा नकली नोट बनाना

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया,"उज्जैन में नकली नोटों के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है. इसी के तहत मुखबिर से चिमनगंज मंडी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति भारी मात्रा में फेक करेंसी उज्जैन शहर में खपाने के फिराक में घूम रहे है. थाना प्रभारी ने सूचना को गंभीरता से लिया और टीम गठित कर राज रॉयल कॉलोनी और पांड्या खेड़ी ब्रिज रेलवे पटरियों के पास घेराबंदी कर 2 आरोपियों को धर दबोचा."

उज्जैन: चिमनगंज थाना पुलिस ने नकली नोट मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. नकली नोट छाप कर बाजार में सप्लाई करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा है. उनके पास से 17 लाख 50 हजार रुपए और नोट छापने वाली मशीन बरामद हुई है. आरोपियों के पास से बरामद सभी नकली नोट 500-500 के हैं. हैरानी की बात यह है कि सजा काटने के दौरान एक आरोपी ने फेक करेंसी बनाने का तरीका दूसरे अपराधियों से जेल में सीखा है.

एसपी ने बताया, "पकड़ाए आरोपी बाजार में असली नोट के बीच नकली नोट फंसा कर चला देते थे. अभी एक अन्य आरोपी इस मामले में फरार है. पूर्व में भी पुलिस ने नकली नोट मामले बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था. फिलहाल वो आरोपी अभी जेल में बंद है. उनसे भी पूछताछ की जाएगी. वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है."

उज्जैन के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

चिमनगंज थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया ने बताया, "पकड़ाए आरोपियों की पहचान हो गई है. आरोपी हिमांशु उर्फ चीनू गोसर (26) निवासी शिव मंदिर के सामने गउघाट रेलवे कॉलोनी उज्जैन का निवासी है. वहीं दूसरा आरोपी दीपेश चौहान (22) पिता अनोखीलाल चौहान निवासी शिवगंगा सिटी हाटकेश्वर के पीछे उज्जैन के रूप में हुई. टीम ने दोनों आरोपियों की जब तलाशी ली तो हिमांशु गोसर के कब्जे से 500 की कुल 22 गड्डियां मिली हैं, कुल राशि 11 लाख रुपए थी. आरोपी दीपेश चौहान के पास से 500 की 13 बंडल निकले हैं, जिनमें कुल राशि 6 लाख 50 हजार रुपए निकली है. आरोपियों को कब्जे से 17,50,000 रुपए नकदी जब्त की गई है."

नकली नोट छापने की मशीन बरामद (ETV Bharat)

1 लाख के बदले 10 लाख का होता है सौदा

थाना प्रभारी चिमनगंज ने बताया, "इंदौर निवासी फरार आरोपी राजेश बरबटे की तलाश की जा रही है. उज्जैन पुलिस को इंदौर स्थित आरोपी के फ्लैट से नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन, हाई सिक्योरिटी प्रिंट पेपर, प्रिंटिंग केमिकल सुरक्षा धागा, कटर मशीन व प्रिंटेड एवं अपूर्ण कच्ची नकली नोट सीटें मिली है."

आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि इंदौर में अरविंदो अस्पताल के सामने स्थित श्री गंगा विहार कालोनी के एक फ्लैट में वे अपने साथी राजेश पिता टेकचंद बरबटे फरार के साथ मिलकर नकली नोटों की छपाई करते थे. 1 लाख असली नोट के बदले 10 लाख नकली नोट का सौदा करते थे. आरोपी हिमांशु पहले भी इंदौर में नकली नोट मामले में जेल जा चुका है." आरोपियों के विरुद्ध थाना चिमनगंज में पुलिस ने धारा 178, 179, 180 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.