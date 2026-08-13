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राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग में उज्जैन पुलिस के आरक्षक ने जीता रजत पदक, ड्यूटी के साथ खेल में बेहतर प्रदर्शन

सौदान सिंह चौहान इससे पहले भी पावरलिफ्टिंग में कई पदक जीत चुके हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश स्तर पर 1 स्वर्ण और 2 रजत, राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और 2 रजत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं.

उज्जैन: राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में उज्जैन पुलिस के आरक्षक सौदान सिंह चौहान ने शानदार प्रदर्शन किया. यह प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 6 से 9 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई. मास्टर-1 वर्ग की बेंच प्रेस स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक जीतकर उज्जैन और मध्य प्रदेश पुलिस का नाम रोशन किया.

रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता में मास्टर-1 वर्ग की प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है. पुलिस की ड्यूटी के साथ खेल के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले आरक्षक सौदान सिंह चौहान अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी प्रेरणा बने हैं. उनकी सफलता में पुलिस विभाग और पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के सहयोग और प्रोत्साहन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इस उपलब्धि पर उन्हें उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने कार्यालय बुलाकर पदक पहनाकर सम्मानित किया.

पुलिस अधीक्षक ने आरक्षक को दी बधाई

एसपी प्रदीप शर्मा ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और आने वाली प्रतियोगिताओं में भी इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दीं. एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, "उज्जैन पुलिस अपने कर्मचारियों को ड्यूटी के साथ खेल और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती है."

सौदान सिंह ने अब तक जीते 36 मेडल

सौदान सिंह मूल रूप से रतलाम जिले के डेलवास गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने अब तक हुई सभी प्रतियोगिताओं में लगभग 36 मेडल जीते हैं. उन्होंने बीए तक शिक्षा हासिल की है और फिलहाल नौकरी के साथ-साथ एलएलबी भी कर रहे हैं. सौदान सिंह ने बताया, "पुलिस में साल 2012 में आरक्षक पद पर भर्ती हुई थी. जिसके बाद 2014 में जिम जॉइन किया और 2019 में बॉडी बिल्डिंग और 2020 से पावर लिफ्टिंग शुरू कर दी थी.

2023 में मध्य प्रदेश के धार में पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता. 2024 में छत्तीसगढ़ में वेट लिफ्टिंग में 5वीं रैंक हासिल कर मेडल जीता. 2025 में ही स्टेट लेवल में गोल्ड मैडल जीता. 2026 में हरियाणा के करनाल में नेशनल रैंक हासिल की और गोल्ड मेडल जीता. जनवरी 2026 में पुणे में नेशनल स्तर की पावर लिफ्टिंग में भी गोल्ड जीता. 2026 में गोवा के मडगांव में अंतराष्ट्रीय स्तर पर 4 गोल्ड मेडल जीते हैं.