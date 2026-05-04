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उज्जैन पुलिस ने 92 परिवारों में लौटाईं खुशियां, पैरेंट्स को समझाया- बच्चों को कैसे करें ट्रैकल

उज्जैन में बीते 4 माह में लापता हुए 92 बच्चों का पुलिस ने उनके परिवार से मिलन कराया. इसके बाद दोनों की काउंसलिंग की.

Ujjain Police Campaign
उज्जैन पुलिस के अभियान से 92 परिवारों में लौटी खुशियां (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : मध्यप्रदेश पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही काम नहीं करती बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रही है. उज्जैन पुलिस ने 'नवजीवन' अभियान पर काम करते हुए एक बार फिर 92 परिवारों में खुशियां बिखेरी. ये अभियान उन बालक-बालिकाओं के लिए चलाया जाता है, जो अपने घर परिवार से अलग-अलग कारणों के चलते दूर हो गए. उज्जैन पुलिस ने जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 के बीच गुम हुए 92 बच्चों को सकुशल उनके परिवार में मिलवाया. इसके बाद पुलिस ने उनके माता-पिता की काउंसलिंग भी की.

गुम हुए 92 बच्चों को पैरेंट्स से मिलवाया

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा "शहर के पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में ये कार्यकम रखा, जहां बालक-बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता व उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया. कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य बच्चों को भावनात्मक सहयोग, जीवन कौशल और सही मार्गदर्शन देकर उनके आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण करना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है. जनवरी से अप्रैल के बीच कुल 92 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज की गई थी. विशेष टीम इसके लिए गठित की गई."

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पैरेंट्स के साथ ही बच्चों की काउंसलिंग (ETV BHARAT)

पैरेंट्स के साथ ही बच्चों की काउंसलिंग

पुलिस टीम ने अभिभावकों से चर्चा की. इस प्रकार दोनों की काउंसलिंग कर बच्चों को सकुशल वापस बुलवाया गया. कई बच्चे डांट-डपट, प्रेम-प्रसंग, गलत संगत के कारण घर छोड़ गए थे, जो टीम की प्रयासों के बाद लौट आए. सभी बच्चे जब लौट आए तो उज्जैन पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में बच्चों व माता-पिता को बुलाकर काउंसलिंग की गई और सबके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था कर व्यक्तिगत स्तर पर भी मार्गदर्शन दिया.

पिछले साल 291 बच्चों को परिवारों से मिलाया

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया वर्ष "2025 में उज्जैन पुलिस ने ऑपेरशन मुस्कान अभियान के दूसरे चरण प्रयास नवजीवन के तहत 291 बच्चों को परिवार से मिलवाया था, जिसमें 166 बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा, 57 से अधिक को खेलकूद, सिलाई, पार्लर व अन्य कौशल विकास ट्रेनिंग कार्य्रकम से जोड़ आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया. जब भी इस तरह की सफलता मिलती है तो बच्चों के माता-पिता को समझाइश दी जाती है."

एसपी ने बताया " पैरेंट्स को बताया जाता है कि बच्चों पर कम उम्र में शादी का दबाव नहीं बनाएं, उन्हें उनके अनुसार कैरियर का चयन करने दें. मानसिक तनाव से दूर कर उनके दोस्त बनकर उनसे बात करें. हरदम उनको सहयोग कर घर के वातावरण को समय अनुसार परिवर्तित करने के लिए प्रयास करते रहें."

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