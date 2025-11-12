ETV Bharat / state

'पैसे और जेवर दो नहीं तो भस्म कर देंगे', हाईवे पर लूटपाट करने वाले अघोरी गिरोह की धमकी

उज्जैन पुलिस ने अघोरी बनकर हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश. कार सवार सभी बदमाश दिल्ली और हरियाणा के हैं रहने वाले.

ujjain police busted sadhus gang
उज्जैन में हाईवे पर लूटपाट करने वाला अघोरी गिरोह पकड़ाया (ETV Bharat)
Published : November 12, 2025 at 5:26 PM IST

उज्जैन: अघोरी(नागा साधु) बनकर बीच हाईवे पर राहगीरों को रोककर लूटने वाली गैंग का उज्जैन पुलिस ने पर्दाफाश किया है. राहगीरों को रोकते बदमाशों का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि अघोरी का वेश धारण किए चलती कार को रोकते हुए बदमाशों ने लूटपाट की. पुलिस ने सूचना पर 7 अघोरियों को दबोचा और पूरी गैंग का पर्दाफाश कर दिया.

ये सभी बदमाश दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं और लग्जरी कार में सवार होकर वाहनों को रोककर लूटपाट करते थे. बदमाश राहगीरों से पैसे और जेवर देने की मांग करते और नहीं देने पर भस्म कर देने की बात कहकर लोगों को डराते थे.

कार सवार सभी बदमाश दिल्ली और हरियाणा के हैं रहने वाले (ETV Bharat)

शाजापुर और उज्जैन हाईवे पर लूटपाट

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "11 नवंबर को शाजापुर थाना लालघाटी, भैरव डूंगरी के पास सुबह एक परिवार की कार को अघोरी के वेश में आए 4 व्यक्तियों ने अचानक रोक लिया. आरोप है कि इन लोगों ने पूजा पाठ का बहाना बनाकर जबरदस्ती कार के पास आकर गाड़ी में बैठी महिला को आशीर्वाद देने का ढोंग किया और इसी दौरान उनके सोने के आभूषण छीन लिए. विरोध करने पर कार सवार परिवार को धमकाया गया और बदमाश अपनी कार में बैठकर उज्जैन की ओर फरार हो गए.

ऐसा ही मामला उज्जैन के घट्टिया थाना क्षेत्र में सामने आया. जहां फरियादी ने डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि 6 अज्ञात व्यक्तियों ने साधु के वेश में उनकी कार रोककर मारपीट और लूटपाट की. फरियादी ने बताया कि वह अपनी पत्नी हिना बी और 2 बच्चों के साथ अपनी कार से कालियादेह से होते हुए इंदौर जा रहा था. लगभग 11:30 बजे पंवासा ओवरब्रिज पार कर निमनवासा मोड़ पर पहुंचने पर साधु के वेश में 4 व्यक्ति हाईवे पर कार के सामने आ गए और लूटपाट की."

पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों को पकड़ा

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "दोनों मामलों में पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए पूरे जिले में नाकाबंदी कर पॉइंट चलाया. दिल्ली की घटना को लेकर पुलिस सख्त चेकिंग कर रही थी. चेकिंग के दौरान थाना नरवर पुलिस द्वारा पालखंदा चेकिंग पॉइंट (देवास रोड) पर एक सिल्वर अर्टिगा कार को रोककर 7 संदिग्धों को पकड़ा गया. सूचना मिलने पर थाना नागझिरी और थाना पंवासा पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपियों को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की."

राहगीर ने वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "उज्जैन के थाना घट्टिया और थाना पंवासा में जो रिपोर्ट दर्ज हुई उसमें राहगीर से मारपीट कर सोने की 2 अंगूठियां और 5000 रुपए लूट लिए थे. ये बदमाश गाड़ी रोकते ही उसे चारों और से घेर लेते थे. एक राहगीर ने वीडियो भी साझा किया है. जिसमें कैसे ये वाहन रोकते हैं यह स्पष्ट नजर आ रहा है. रोक कर धमकाते कि पैसे और जेवर दे दो, नहीं तो भस्म कर देंगे. मारपीट कर राहगीरों से जबरदस्ती लूटपाट कर लेते और सिल्वर रंग की अर्टिगा कार में बैठकर फरार हो जाते थे. इस कार का नंबर DL 2C AX 9959 है. ये सभी बदमाश हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं. आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं."

दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले हैं सभी बदमाश

उज्जैन में हाईवे पर लूटपाट करने वाले सभी 7 बदमाश हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं.

  • 1. अली नाथ पिता धर्मवीर नाथ, उम्र 20 वर्ष, निवासी मंगल कॉलोनी देहा बस्ती, करनाल रुरल, हरियाणा.
  • 2. मगन पिता दिलीप नाथ, उम 19 वर्ष, निवासी 12 धर्मपुरा कॉलोनी, थाना नजफगढ़, दिल्ली.
  • 3. अरुण पिता मीणा नाथ, उम्र 25 वर्ष, निवासी आर. के. कॉलोनी, मुर्थला, जिला सोनीपत, हरियाणा.
  • 4. राजेश पिता ऋषिपाल नाथ, उम्र 41 वर्ष, निवासी 121/A2 ब्लॉक धर्मपुरा एक्स, नजफगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली.
  • 5. रुमा पिता फुलनाथ, उम्र 60 वर्ष, निवासी लाल मंदिर के पास, रंगपुरी पहाड़ी नाला कैंप, थाना बसंतकुंज, दिल्ली.
  • 6. बिरजू पिता मिश्री नाथ, उम्र 45 वर्ष, निवासी N15/B42 ब्लॉक B, इन्द्रा विकास कॉलोनी, थाना मुखर्जी नगर, दिल्ली.
  • 7. राकेश कुमार पिता सुरेंद्र सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी नंद नगरी, थाना नंद नगरी, साहिबाबाद, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली.

