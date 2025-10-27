ETV Bharat / state

सोशल मीडिया पर बदमाशी करने वालों की लगी क्लास, कान पकड़कर मांगी माफी, खाई ये शपथ

उज्जैन: इन दिनों सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्ति और बदमाशी दिखाते हुए रील बनाकर पोस्ट करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है. ऐसे 50 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के उत्पातियों को उज्जैन पुलिस ने सबक सिखाया है. एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन पर कार्रवाई की गई. शहर के लगभग सभी थाना क्षेत्रों के सोशल मीडिया उत्पाती युवकों को टीम ने चिंहित किया और सभी को उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर एकत्रित कर माफी नामा भरवाया है. साथ ही पुलिस ने सभी उत्पातियों को समाज में अच्छे आचरण के साथ रहने का खास संदेश दिया और कान पकड़कर माफी मंगवाई है. जिससे आने वाले दिनों में ये उत्पाती माहौल खराब करने की हिम्मत नहीं जुटाएं और समाज के दूसरे युवाओं पर भी इसका असर नहीं पड़े.

पुलिस कंट्रोल रूम में सभी उत्पातियों को खड़ा किया गया और कान पकड़कर माफी मंगवाई गई. इसके अलावा एएसपी नितेश भार्गव द्वारा सभी आरोपियों से अपराध नहीं करने और आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस को सूचित करने की शपथ भी दिलाई गई है. एएसपी नितेश भार्गव ने कहा कि "सभी को समझाईश देकर कानूनी सीमाओं में रहने और सोशल मीडिया पोस्ट से समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में जानकारी दी है. पुलिस का उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि भटके हुए को सही दिशा दिखाना है."

पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपराध न करने की दिलाई शपथ (ETV Bharat)

बाउंड ओवर की कार्रवाई कर न्यायालय में किया गया पेश

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, "उज्जैन साइबर पुलिस लगातार ऐसे उत्पातियों को चिंहित कर रही है जो सोशल मीडिया पर अपराधिक प्रवृत्ति की रील बनाकर वायरल करते हैं और समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं. यह सभी सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के भी हैं. सभी आरोपियों के ऊपर बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है. माफी नामा भरवाकर सभी को न्यायालय में पेश किया जाएगा. ऐसे सभी आपराधिक प्रवृत्तियों के साथ वालों की भी जांच की जा रही है."

उज्जैन में बीते कुछ दिनों में कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. दीपावली की रात तेलीवाड़ा चौराहा पर दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई थी. इससे नाराज होकर कुछ युवकों ने संदीप नामक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. दूसरा मामला नीलगंगा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में सामने आया था, जहां एक युवक को हमला करके घायल कर दिया गया था. जब जांच की तो सोशल मीडिया गैंग का खुलासा हुआ था. पुलिस ने अब सोशल मीडिया गैंग से सार्वजनिक तौर पर माफी मंगवाई और कार्रवाई की है.