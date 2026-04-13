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उज्जैन में फर्जी जॉइंट सेक्रेटरी गिरफ्तार, सर्किट हाउस में रूम और भस्म आरती भी बुक कराई, फिर हुआ खुलासा

उज्जैन में एविएशन मंत्रालय के फर्जी संयुक्त सचिव का पर्दाफाश, फेक अधिकारी बनकर महाकालेश्वर मंदिर में घुसने का प्रयास नाकाम

Central Government Fake Joint Secretary Arrested
उज्जैन में फर्जी ज्वाइंट सेक्रेटरी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 11:12 AM IST

3 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में फर्जी अधिकारी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली के एक युवक ने खुद को केंद्र सरकार के एविएशन मंत्रालय का संयुक्त सचिव बताकर न सिर्फ सर्किट हाउस में कमरे बुक करवा लिया, बल्कि महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने का प्रयास भी किया. हालांकि, समय रहते उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी संयुक्त सचिव

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के द्वारकापुरी निवासी अतुल कुमार ने दो दिन पहले मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक को फोन कर खुद को एविएशन मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरी बताया. इसके बाद आरोपी ने महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की बुकिंग का प्रयास किया. इसके साथ ही उसने जिला प्रशासन के प्रोटोकॉल अधिकारी को भी झांसा देकर देवास रोड स्थित सर्किट हाउस में दो कमरे बुक करा लिए.

मकाहाल थाना प्रभारी गगन बादल ने दी जानकारी (ETV Bharat)

एक गलती से पूरा सच आया सामने

शनिवार शाम को आरोपी अपने दोस्त और उसके परिवार के साथ सर्किट हाउस पहुंचा. जहां प्रोटोकॉल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने जब उससे पहचान पत्र मांगा, तो वह टालमटोल करने लगा. संदेह होने पर अधिकारियों ने संबंधित मंत्रालय से पुष्टि की, जिसमें सामने आया कि वह किसी भी प्रकार से संयुक्त सचिव नहीं है. इसके बाद उसे तत्काल महाकाल थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया.

फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार

मकाहाल थाना प्रभारी गगन बादल ने कहा, "जिला अधिकारी द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें बताया गया कि अतुल नामक एक व्यक्ति ने खुद को एक आईएएस बताया है. आरोपी अपनी फर्जी पहचान के आधार पर भस्म आरती में शामिल होने का प्रयास किया है. सर्किट हाउस में भी उसने 2 रूम बुक कराए. जब आरोपी के बारे में पता किया गया तो सारे दावे झूठे निकले हैं, जिसके बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है."

Fake ias officer demand vip privileges for bhasma aarti in mahakal temple
फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस पुछताछ में खुलासा हुआ कि उसने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के नाम से भी मंदिर प्रशासन को एक पत्र भिजवाया था. साथ ही उसने यह भी बताया कि उसके परिवार में एक आईएएस अधिकारी है. मंदिर के सुरक्षा प्रभारी जयंत राठौर ने बताया, "आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि उसके साथ मौजूद अन्य लोगों की इस मामले में क्या भूमिका रही है."

फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने फर्जी पहचान बनाकर कितने स्थानों पर इस तरह गलत फायदा उठाया है.

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