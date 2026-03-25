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बंटी-बबली के झांसे में फंसी महिला, 50 लाख की सोने की ईंट 5 लाख रुपये में ले लो

उज्जैन में महिला को सोने की ईंट का झांसा देकर 5 लाख हड़पे. पुलिस ने ठग दंपती को गिरफ्तार कर रकम जब्त की.

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सोने की ईंट का झांसा देकर दंपती ने महिला को ठगा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन : शहर के थाना माधवनगर में एक महिला के साथ 5 लाख रुपये की धोखाधड़ी की सनसनीखेज वारदात हुई. माधवनगर पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर पीड़ित पक्ष को राशि लौटाई. सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया "महिला ने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी कि उसके साथ नकली सोना देकर ठगी की वारदात हुई है."

नकली निकली सोने की ईंट

24 मार्च 2026 को शहर के थाना माधवनगर में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. महिला ने बताया "कालू पिता तेरिया भाबोर एवं महिला साबर बाई निवासी अमलिया फलिया झाबुआ मेरे होटल पर भोजन करने आते थे. इस कारण उनसे अच्छा परिचय हो गया. एक दिन विश्वास में लेकर दोनों ने मुझे सोने की ईंट सस्ते दाम 5 लाख में देने का लालच दिया. ठगों ने इसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपये बताई. मैंने 5 लाख नगद देकर ईंट खरीद ली. बाद में जब ईंट को सुनार के पास लेकर गई तो वह नकली पाई गई."

सीएसपी दीपिका शिंदे (ETV BHARAT)

मुखबिर की सूचना पर ठग दंपती गिरफ्तार

ठगी का पता चलने पर महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. थाना माधव नगर प्रभारी राकेश कुमार भारती ने बताया "दोनों आरोपियों के विरुद्ध जांच के बाद धारा 318(4) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया. आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई. एसपी, एएसपी एवं सीएसपी के निर्देशन में गठित हुई टीमों ने जगह-जगह दबिश दी. मुखबिर से मिली सूचना व अन्य साक्ष्यों के आधार पर 25 मार्च को आरोपियों की गिरफ्तारी की गई."

पुलिस ने लोगों को किया सचेत

आरोपियों के पूर्व के प्रकरण भी खंगाले जा रहे हैं. उज्जैन पुलिस ने आम लोगों से अपील की है "किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोना, चांदी व अन्य कीमती वस्तुएं अत्यंत सस्ते दामों पर देने का प्रलोभन दिया जाए, तो ऐसे झांसे में न आएं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या डायल 112 पर दें."

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