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पीएम के आह्वान का थाईलैंड तक असर, ग्लोबल हीलिंग डे वर्चुअली होगा आयोजित

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित होने वाले "ग्लोबल हीलिंग डे" पर कृष्णा गुरु का बड़ा फैसला, पीएम मोदी के आह्वान का समर्थन

Global Healing Day 2026
पीएम के आह्वान पर राष्ट्रहित में निर्णय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 11 अगस्त को आयोजित होने वाला "ग्लोबल हीलिंग डे" अब वर्चुअली आयोजित होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद यह कदम उठाया गया है. कृष्णकांत मिश्रा उर्फ कृष्णा गुरु द्वारा बीते 10 वर्षों से अलग-अलग देशों में ग्लोबल हीलिंग डे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भारत सहित दुनियाभर के धर्मगुरु, प्रतिनिधि और श्रद्धालु शामिल होते हैं और मंत्र, दुआ, अरदास, प्रार्थना के माध्यम से सम्पूर्ण मानवता के लिए सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संदेश देते हैं.

पीएम के आह्वान पर राष्ट्रहित में निर्णय

आयोजनकर्ता कृष्णकांत मिश्रा ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, "अलग-अलग संस्कृति और धर्मों के लोगों ने मिलकर मानव धर्म की भावना को सशक्त किया है. प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर विदेश यात्रा सहित कई खर्चों को कम करने का आह्वान किया है, उनकी अपील को हमने गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय राष्ट्रहित में लिया है."

ग्लोबल हीलिंग डे अब ऑनलाइन होगा आयोजित (ETV Bharat)

आयोजन का ये है उद्देश्य

कृष्णकांत मिश्रा ने बताया, "आयोजन का मुख्य उद्देश्य सर्व धर्म एकता को मजबूत करना, मानव धर्म का संदेश का प्रचार करना, विश्व शांति, वैश्विक कलयाण के लिए सामूहिक प्रार्थना और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का संदेश देना होता है. यह वैश्विक आयोजन डिजिटल माध्यम से विश्वभर के श्रद्धलुओं, धर्मगुरुओं एवं मानवता प्रेमियों को जोड़ते हुए ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर सभी धर्म के लोग एक साथ मानव धर्म, विश्व शांति और वैश्वीक कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे."

कौन हैं कृष्णकांत मिश्रा?

64 वर्षीय कृष्णकांत मिश्रा दुनियाभर में कृष्णा गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं. साल 1982 में ब्रेन ट्यूमर ऑपेरशन के बाद उनको लकवा मार दिया था. वह लगभग 60 प्रतिशत पैरालिसिस पीड़ित हैं. उपचार के बाद उन्होंने खुद को आध्यात्मिक से जुड़कर ठीक करने का दावा करते हैं. साल 2020 में LIC से रिटायरमेंट लिया. उसके बाद से वह लकवाग्रस्त, हार्ट पेशेंट लोगों को आध्यत्मिकता से ही डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग, भस्म योग के माध्यम से ठीक कर रहे हैं. ग्लोबल हीलिंग डे भी उसी का हिस्सा है.

ग्लोबल हीलिंग डे का पहला आयोजन साल में 2016 ऑनलाइन हुआ, 2017 मलेशिया, 2018 में उज्जैन में हुआ, 2019 दुबई, 2020 कोविड़ में ऑनलाइन, 2021 कोविड़ में ऑनलाइन, 2022 अमेरिका, 2023 न्यूयॉर्क, 2024 ऋषिकेश, 2025 ऑनलाइन और अब 2026 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होने वाला था, जिसे पीएम के आह्वान के बाद ऑनलाइन कर दिया गया है.

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