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बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया के निशाने पर मोहन यादव के अफसर, केंद्रीय मंत्री से करप्शन की शिकायत

उज्जैन : उज्जैन में 284 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा मध्य प्रदेश का पहला पीएम एकता मॉल विवादों में घिर गया है. ये मॉल इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन हाईवे पर श्री महाकालेश्वर मंदिर व हरि फाटक ओवरब्रिज के समीपबन रहा है. उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने मॉल के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. सांसद ने अनिल फिरोजिया ने पीएम एकता मॉल में लगने वाले मटेरियल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं. निशाने पर उज्जैन विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं.

फिरोजिया का कहना है "इसके बाद मैंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से पत्र लिखकर शिकायत की है. केंद्रीय मंत्री ने उच्चस्तरीय जांच, दोषी अधिकारियों तथा निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है. सांसद अनिल फिरोजिया ने निर्माण के दौरान हुई दो मजदूरों की मौतों पर भी सुरक्षा इंतजामों के साथ काम नहीं करवाने पर सवाल उठाए."

सांसद अनिल फिरोजिया का कहना है "उन्होंने दो-तीन बार निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया. निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री और सरियों की गुणवत्ता संदिग्ध मिली. सरियों का इस्तेमाल निर्धारित इंजीनियरिंग नियमों और अनुपात के मुताबिक नहीं हो रहा. उन्होंने यूडीए के सीईओ से लेकर कई अफसरों से अनियमितताओं से अवगत करवाया लेकिन कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ."

सांसद अनिल फिरोजिया के आरोपों पर उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने कहा "उन्हें सांसद की ओर से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली. कुछ महीने पहले सांसद ने दिशा बैठक में गुणवत्ता से जुड़े बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी. इसके जवाब में 7 से 8 हज़ार पन्नों की क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट में दी जा चुकी है. इसके बाद भी सांसद के कुछ बिंदु हैं तो उस पर मैं चर्चा कर जवाब पेश कर सकता हूं. एकता मॉल भारत सरकार का प्रतिष्ठित और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है. इसकी केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है."

पीएम एकता मॉल के निर्माण में दोयम दर्जे की सामग्री का आरोप (ETV BHARAT)

पीएम एकता मॉल का 85 फीसदी काम पूरा

सीईओ संदीप सोनी का कहना है "परियोजना में डिजाइन कंसलटेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट और सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग अस्सिटेंट सहित समर्पित टेक्निकल टीमें तैनात हैं. सीमेंट, रेत, गिट्टी, मिट्टी सरिया, जीआरसी, टाइल्स और फ्लोरिंग सहित निर्माण में इस्तेमाल होने वाली तमाम सामग्रियों की क्वालिटी जांच करवाई जाती है. सामग्री की फैक्ट्री से साइट तक आने में निर्माण और निर्माण में इस्तेमाल होने के बाद की टेस्ट रिपोर्ट भी रखी जाती है. नेगेटिव रिपोर्ट मिलने पर तत्काल एक्शन भी लिया जाता है. मॉल का लगभग 85% काम पूरा हो गया है. 15% कार्य बाकी है".

पीएम एकता मॉल में क्या-क्या बन रहा

उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी के मुताबिक "पीएम एकता मॉल में करीब 52 बड़ी व्यावसायिक दुकाने होंगी. इसके अलावा 52 कमरों का होटल, मल्टीप्लेक्स, गेम जोन, फूड जोन कन्वेंशन सेंटर भी रहेगा. अलग-अलग राज्यों के उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए बड़े शोरूम, पार्किंग की व्यवस्था भी होगी. पीएम एकता मॉल के निर्माण का जायजा हरियाणा और झारखंड सहित दूसरे राज्यों की टीमें भी समय-समय पर उज्जैन पहुंची हैं."