फिनिरमिन इंजेक्शन का नशे के रूप में उपयोग! नागदा में मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग विभाग ने मारा छापा

उज्जैन के नागदा में बिना प्रिस्क्रिस्पन और बिल के बेचे जा रहे फिनिरमिन इंजेक्शन. कलेक्टर के निर्देश पर मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी. एक स्टोर सील.

UJJAIN DRUG DEPT RAID MEDICAL STORE
गदा में मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग विभाग ने मारा छापा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:56 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 9:04 PM IST

उज्जैन: नागदा में एक मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. ड्रग विभाग को सूचना मिली थी कि मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन फिनिरमिन बड़ी संख्या में अवैध रूप से बेचा जा रहा है. मार्केट में भी इस इंजेक्शन की काफी डिमांड है. टीम ने सूचना को गंभीरता से लिया और मौके पर दबिश दी, जहां टीम ने पाया कि बीते 6 महीनों में मेडिकल स्टोर ने 400 इंजेक्शन मार्केट में बेच दिए हैं और जब रजिस्टर चेक किया तो मात्र 60 इंजेक्शन की जानकारी मेंटेन की हुई मिली. जांच में यह भी सामने आया शहर के युवा इस इंजेक्शन को नशे के उपयोग में ले रहे हैं.

मेडिकल स्टोर पर इंजेक्शन दुरुपयोग का आरोप

ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाह ने बताया कि "कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर फिनिरमिन इंजेक्शन के दुरुउपयोग पर यह कार्रवाई की गई है. इसे बेचने वाले नागदा स्थित धनोतिया मेडिकल एजेंसी पर एक्शन लिया गया है. पहले निरीक्षण किया जहां मेडिकल स्टोर के मालिक गोविन्द धनोतिया की मौजूदगी में जांच की गई. सूचना के आधार पर नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाले फिनिरमिन इंजेक्शन के स्टॉक की जांच की गई.

जांच के दौरान 30 मिली के कुल 60 वायल स्टॉक में पाए गए. दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि धनोतिया मेडिकल एजेंसी के संचालक द्वारा बीते 06 महीनों में कुल 400 इंजेक्शन खरीदे गये थे. बाकी 340 इंजेक्शन स्टॉक में नहीं पाये गये और दुकान संचालक द्वारा 340 इंजेक्शन बेचने के बिल भी नहीं दिए गए हैं."

नागदा में बिना प्रिस्क्रिस्पन और बिल के बेचे जा रहे फिनिरमिन इंजेक्शन (ETV Bharat)

'मेडिकल स्टोर सील कर नोटिस जारी'

ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाह ने बताया कि "जांच के दौरान दुकान में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत अन्य अनियमितताएं भी पाई गई हैं. धनोतिया मेडिकल एजेंसी पर पूर्व में भी नियमों का पालन न करने के कारण कार्रवाई की जा चुकी है. निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर मेडिकल स्टोर सील कर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है."

अन्य मेडिकल स्टोर की भी जांच

धर्म सिंह कुशवाह ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि "टीम ने सूचना पर लोट्स फार्मा की भी जांच की. जहां जांच के दौरान फिनिरमिन इंजेक्शन की 30 मिली की एक वायल स्टॉक में पाई गई. जिसके खरीदने और बेचने का बिल दुकान के संचालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया. संदेह के आधार पर श्याम मेडिकल स्टोर की भी जांच की गई. मौके पर पाया कि मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा मेडिकल स्टोर व्यवसाय बंद कर अन्य दुकान संचालित की जा रही है. जिसका पंचनामा बनाया गया. सभी मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी."

