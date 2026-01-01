ETV Bharat / state

म्यूजिक कॉलेज के चलते खतरे में है 800 पेड़ों वाला लघु वन, पर्यावरण प्रेमी करेंगे चिपको आंदोलन!

शहर के कालिदास अकादमी परिसर के पीछे शासकीय पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक ट्रेनिंग (PGBT) कॉलेज परिसर है. जिसकी भूमि पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी रूपातंरण सामाजिक एवं जनकल्याण संस्था ने बीते 2.5 सालों में 800 पौधे लगाए हैं. ये पौधे अब बड़े हो चुकें हैं. पर्यावरण प्रेमियों से बात करने पर पता चला कि जहां बिल्डिंग बननी थी, वहां नहीं बनाते हुए, लघु वन क्षेत्र में बिल्डिंग को बनाने की तैयारी की जा रही है.

उज्जैन: शहर में करोड़ो की लागत से शासकीय संगीत महाविद्यालय की बिल्डिंग निर्माण के लिए शहरी लघु वन को उजाड़ने की तैयारी चल रही है. ये गंभीर आरोप शहर के पर्यावरण प्रेमी राजीव पाहवा ने लगाया है. 68 वर्षीय राजीव का कहना है कि "उनके पास मंगलवार को एक फोन कॉल आया. जिसमे उन्हें 800 पेड़ों के लघु वन को शिफ्ट करने की बात कही गई. फोन कॉल किसका था, किस विभाग से था, उन्हें बताया नहीं गया."

निजी खर्च से तैयार किए गए हैं 6 लघु वन

पर्यावरण प्रेमी एवं संस्था के अध्यक्ष राजीव पहावा ने बताया, "बीते 10 सालों से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, 6 से अधिक लघु वन उज्जैन में बना चुके हैं. संस्था के रजिस्टर्ड करीब सदस्य 25 सदस्य सहित अन्य 40 सदस्यों ने साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है. जिसमे बच्चे, छात्र, छात्राएं, व्यापारी, वकील, नौकरी पेशा सभी लोग जुड़े हैं. ये सभी लोगों ने अपने खर्चों और पॉकेट मनी से पौधे लगाते हैं.

2016 से लगा रहें हैं पौधे

पर्यावरण प्रेमी निहारिका ने बताया "हमने वर्ष 2016 में हुए सिंहस्थ के बाद से ही इस कार्य की शुरुआत कर दी और अब तक क्षिप्रा नदी किनारे व शहर की सड़कों किनारे 5 लाख के आस पास पौधे लगा चुके हैं. इसके साथ ही जो लघु वन तैयार किए गए है, उसमें 6000 से अधिक पौधे लगाए थे, जो पेड़ बन गए हैं.

पर्यावरण प्रेमियों ने निजी खर्च से तैयार किया है लघु वन

लघु वन को बचाने चिपको आंदोलन की तैयारी

PGBT कॉलेज ग्राउंड में बने लघु वन को हटाने को लेकर 2 दिन के अल्टीमेटम दिया गया है. जिस पर पर्यावरण प्रेमी मेनका ने कहा, संस्था के रजिस्टर्ड सदस्यों सहित 40 पर्यावरण प्रेमियों ने इस लघु वन को तैयार किया. इसे कोई उजाड़ने आया, तो हम चुप नहीं बैठेंगे. ये हमारे बच्चों की तरह है, इन्हें बचाने के लिए हमें चिपको आंदोलन करना पड़े, तो करेंगे."

स्थानीय सांसद ने निर्माण कार्य करने से किया मना

पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाने का आश्वासन

इस प्रोजेक्ट से जुड़े सब इंजीनियर गौरव मंडनिया ने कहा, "करोड़ो की लागत से पीजीबीटी कॉलेज ग्राउंड की भूमि पर संस्कृति विभाग को जिला प्रशासन के माध्यम से वर्ष 2022 में अलॉट हुई है. कुल 2 बिल्डिंग बनाने के लिए हमें काम मिला है. उसी कार्य के चलते पुलिस हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ठेकेदार ए.के सिंह ने राजीव पहावा को कॉल किया होगा. पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए अभी अंतिम निणर्य नहीं हुआ है. पेड़ो को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. गार्डन एरिया में उसे उपयोग में ले लेंगे. कुछ पेड़ हटते भी हैं, तो उन्हें वहीं पर शिफ्ट करेंगे."

पर्यावरण प्रेमी करेंगे चिपको आंदोलन

25 मार्च 2022 को हुई जमीन अलॉट

संस्कृति विभाग के अधीन आने वाले शासकीय संगीत महाविद्यालय की 1 बिल्डिंग शहर के देवास रोड स्थित माधव साइंस कॉलेज के पास शासकीय संगीत महाविद्यालय के नाम से बनी हुई है. महाविद्यालय सूत्रो ने आधिकारिक पत्र साझा करते हुए बताया कि पीजीबीटी कॉलेज ग्राउंड पर नई बिल्डिंग बनाने की तैयारी है. जिसके लिए 0.836 हेक्टेयर भूमि 25 मार्च 2022 को अलॉट हुई. जिस पर वर्ष 2024 में सेंक्शन हुई राशि 1147.85 करोड़ रुपए से बिल्डिंग बनेगी.

25 मार्च 2022 को हुई जमीन अलॉट

स्थानीय सांसद ने निर्माण कार्य करने से किया मना

जमीन अलॉट होने के बाद पुलिस हाउसिंग बोर्ड एजेंसी को काम के लिए चुना गया. पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने संगीत महाविद्यालय प्रशासन को एक पत्र लिखते हुए बताया कि 'शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन के निर्माण कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निविदाकार का चयन कर लिया गया है, किंतु निर्माण कार्य के लिए आवंटित भूमि पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व ले-आउट किये जाने के दौरान स्थानीय सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा स्थल पर निर्माण कार्य करने से मना कर दिया गया है. इसलिए निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय उज्जैन के स्वामित्व की अविवादित भूमि उपलब्ध करवाई जाए.'