उज्जैन में सड़कों पर उतरे लोग, विधायकी की कार रोकी, सिंहस्थ से पहले निर्माण कार्य का विरोध

आज सिंहस्थ के लिए हमे बेघर किया जा रहा है, जो न्यायपूर्ण नहीं है. रहवासी संगीता ने कहा मेरी 4 बेटियां और बेटा है. पति की मौत हो गई है. मजदूरी करके बच्चों को पालती हूं, किराए देने का भी पैसे नहीं है, ऐसे में हम कहां जाएंगे."

सड़कों पर उतरे रहवासियों ने अपने-अपने घरों के बाहर विरोध दर्ज करते हुए लिखा हम विकास के नहीं विनाश के खिलाफ हैं. रहवासी 18 मीटर का समर्थन करते हैं. रहवासी ममता सैनी ने बताया पिछले 80 सालों से यहां हमारे मकान, दुकान है. आज 10-20 फुट तक का हिस्सा टूट जाएगा, तो बचेगा ही क्या? हमसे लेना ही तो तो 10 फुट ले लो, इससे ज्यादा नहीं. हमारे रहने के साथ-साथ रोजी रोटी पर भी संकट आ जाएगा. हम लोग कहां जाएंगे. 7 दिन के नोटिस में कैसे दूसरी व्यवस्थाएं जुटाएंगे.

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में तैयारियां-निर्माणकार्य और अतिक्रमण के हिस्सों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है. जिला प्रशासन शहर के सौंदर्यीकरण का काम कर रहा है. जिसमें सड़क चौड़ीकरण, पुल, पुलिया निर्माण व अन्य कई काम शामिल है, लेकिन यही निर्माण कार्य अब प्रशासनिक अमले, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के लिए सिर दर्द बन गया है. गुरुवार को शहर के पिपलिनाक क्षेत्र के रहवासियों ने चौड़ीकरण में प्रभावित होने वाले अपने मकान, दुकान टूटने को लेकर आक्रोश जताया और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर हंगामा किया. यहां तक कि विधायक के दफ्तर का घेराव किया और गाड़ी रोक दी.

विधायक अनिल जैन ने सभी रहवासियों की बात सुनी. इसके बाद कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से फोन पर चर्चा की और उचित निराकरण निकालने का आश्वासन दिया. विधायक अनिल जैन ने कहा कि "रहवासियों में से 4-5 के प्रतिनिधि मंडल को विश्राम भवन बुलाया है, जहां अधिकारियों के बीच उनसे बात करके निराकरण निकालेंगे."

एक महिला ने सुसाइड करने की दी धमकी

विरोध कर रहे रहवासियों में से एक महिला ने घर के बाहर खड़े होकर सार्वजनिक रूप से आत्महत्या करने की धमकी दी. महिला वीडियो में नगर निगम व अन्य अधिकारी कर्मियों को कह रही है, यहां रुक कर बात करो, ऐसे भागो मत वरना यही आत्महत्या कर लूंगी. हमारे मकान तोड़ दोगे, तो हम कहां जाएंगे. महिला इतनी आक्रोशित हो गई कि चाकू लाकर खुद को मारने की बात कहते हुए घर के अंदर दौड़ लगा दी. घबराए रहवासियों ने महिला को अंदर जाकर संभाला.

क्या है योजना?

नगर निगम की जानकारी के मुताबिक शहर के पिपलिनाका से भैरवगढ़ तक 45 मीटर व 150 फुट की चौड़ाई है. जो कि उज्जैन शहर की पहली 6 लेन सड़क योजना हो सकती है. पिपलिनाका से गढ़कालिका तक 2.2 किलोमीटर व 4 लेन सड़क करने की योजना है. इस क्षेत्र में 600 लगभग रहवासी प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि इसको लेकर अब बदलाव हो सकते हैं. शहर के पिपलिनाका से भैरवगढ़ तक मार्ग को 100 फुट चौड़ाई किया गया है. रहवासी 18 मीटर व 80 फुट पर अड़े है, जिससे रहवासियों का नुकसान कम हो और सड़क भी चौड़ी हो जाए.

400 रहवासी परिवार सड़कों पर उतरे

यूं तो शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य जारी हैं. जिसमें कईयों के मकान, दुकान, धार्मिक स्थल व अन्य के कुछ हिस्सों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है. कई बार विरोध कर रहे लोगों को समझाया गया, फिर समझाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई. एक बार फिर वही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. कार्रवाई से पहले नगर निगम ने नोटिस जारी किए थे. गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन में लगभग 400 रहवासी परिवार शामिल हुए, जो पिपलिनाका से गढ़कालिका मार्ग व भैरवगढ़ मार्ग की और रहते हैं.

सिंहस्थ के लिए मुख्य व जरूरी क्षेत्र

सिंहस्थ के लिए यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से विश्व प्रसिद्ध कालभैरव मंदिर, शक्तिपीठों में से एक देवी गढ़कालिका धाम व अन्य तीर्थ स्थल है. बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों का आवागम इस क्षेत्र में सिंहस्थ के दौरान व आम दिनों में रहता है. जिससे सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम ने तमाम रहवासियों को नोटिस जारी किए और घर, मकान, दुकान पर लाल निशान लगा दिए.

जिससे लोग पहले से ही अलर्ट रहें और अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर लें, लेकिन स्थानीय लोगो ने विरोध किया और वे सड़कों पर उतर गए. अब देखना होगा क्या निराकरण आने वाले समय मे निकलता है.