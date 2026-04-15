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खाकी में अपनापन! पंचकोशी यात्रियों के साथ खेत में बैठे SP प्रदीप शर्मा, दाल-बाटी का लुत्फ

उज्जैन में पंचकोशी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था देखने निकले एसपी प्रदीप शर्मा खुद को नहीं रोक सके. दाल-बाटी की महक में खिंचे आए.

SP Panchkoshi yatra Dal Bati
पंचकोशी यात्रियों के साथ एसपी प्रदीप शर्मा ने खाई दाल-बाटी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा का अनोखा अंदाज पंचकोशी यात्रियों के बीच चर्चा का विषय है. एसपी प्रदीप शर्मा ने जमीन पर बैठकर दाल-बाटी खाई और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी ली. उज्जैन में 118KM की पंचकोशी की व्यवस्था दुरुस्त दिख रही है. श्रद्धालु भक्ति में मस्त हैं. एसपी प्रदीप शर्मा मंगलवार को ग्राम जेथल स्थित दूदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने श्रद्धालुओं से बातचीत की. इसके बाद वहीं खेत में जमीन पर बैठ गए.

भक्तों से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा

एसपी प्रदीप शर्मा ने भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं के साथ दाल-बाटी का आनंद लिया. जिले के पुलिस कप्तान को सादगी के साथ खाना खाते हुए देखा तो श्रदालु गदगद हो गए. पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया "जब से उज्जैन में हूं, तब से पंचकोशी यात्रा में शामिल होता आया हूं. श्रद्धालुओं के साथ पैदल यात्रा भी करते हैं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था भी सुचारू रूप से लगाई गई है. लगभग 1100 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है."

पंचकोशी यात्रियों के साथ खेत में बैठे एसपी प्रदीप शर्मा (ETV BHARAT)

इस दौरान एसपी ने श्रद्धालुओं से चर्चा कर व्यवस्था के बारे में जाना व उनकी यात्रा के बारे में जानकारी भी ली. एसपी प्रदीप शर्मा ने यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी अधिकारियों दिए.

यात्रा के दौरान अलग-अलग पड़ाव

उज्जैन में प्रतिवर्ष पंचकोशी यात्रा 118 किलोमीटर की जाती है, जिसमे हजारों श्रद्धालु भक्ति भाव आस्था के साथ यात्रा करते हैं. अलग-अलग पड़ावों पर दर्शन कर विश्राम करते हैं. वहीं पर भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं. यात्रा उज्जैन में नागचंद्रेश्वर मन्दिर से जल लेकर श्री पिंगलेश्वर मन्दिर, कायावरोहणेश्वर मन्दिर करोहन, बिल्केश्वर मन्दिर अंबोदिया व दूधरेश्वर मन्दिर जेथल से होकर उंडासा जाती है. वह वापस उज्जैन स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर आती है.

SP Panchkoshi yatra Dal Bati
एसपी ने भक्तों से सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा (ETV BHARAT)

उज्जैन महापौर भी पंचकोशी यात्रा पर

पिछले वर्ष व्यवस्था देखने एसपी-कलेक्टर दोनों बुलेट पर निकले थे. पंचकोशी यात्री से चर्चा व्यवस्था को जाना था तथा साथ बैठकर भोजन भी किया था. इस बार पंचकोशी यात्रा में उज्जैन के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल भी पैदल पंचकोशी यात्रा कर रहे हैं. मुकेश टटवाल पहले महापौर है जो पंचकोशी यात्रा 118 किलोमीटर की कर रहे हैं, उनके साथ कई एमआईसी सदस्य व पार्षद भी हैं. महापौर विभिन्न पड़ाव स्थल पर श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर सेवा कार्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. शासन की योजनाओं का प्रचार भी कर रहे हैं.

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