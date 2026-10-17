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उज्जैन में गरबा पर बवाल, बिना अनुमति 2500 तक के बिके पास, विरोध के बाद 2 इवेंट रद्द

उज्जैन में गरबा पर बवाल ( ETV Bharat )

उज्जैन: धर्मनगरी उज्जैन में शारदीय नवरात्रि के बीच गरबा आयोजनों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. 11 अक्टूबर से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि में 13 से 19 अक्टूबर तक संचालकों द्वारा कई होटल, रिसोर्ट और गार्डनों में निजी गरबा इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं. हिन्दू जागरण मंच ने कई निजी इवेंट में पास बेच कर बिना प्रशासनिक अनुमति के अवैध कारोबार का करने का गंभीर आरोप लगाया है. संगठन ने इवेंट में पहुंचकर हंगामा भी खड़ा किया. साथ दो इवेंट को रद्द करवाया गया.

हिन्दू जागरण मंच ने पूर्व में दी थी चेतावनी