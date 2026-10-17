उज्जैन में गरबा पर बवाल, बिना अनुमति 2500 तक के बिके पास, विरोध के बाद 2 इवेंट रद्द
उज्जैन में गरबा पास के नाम पर अवैध कारोबार के आरोप, हिंदू जागरण मंच ने रद्द करवाए दो इवेंट, अधिकारी बोले-नहीं दी अनुमति. रिपोर्ट-राहुल राठौड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 1:28 PM IST
उज्जैन: धर्मनगरी उज्जैन में शारदीय नवरात्रि के बीच गरबा आयोजनों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. 11 अक्टूबर से शुरू हुई शारदीय नवरात्रि में 13 से 19 अक्टूबर तक संचालकों द्वारा कई होटल, रिसोर्ट और गार्डनों में निजी गरबा इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं. हिन्दू जागरण मंच ने कई निजी इवेंट में पास बेच कर बिना प्रशासनिक अनुमति के अवैध कारोबार का करने का गंभीर आरोप लगाया है. संगठन ने इवेंट में पहुंचकर हंगामा भी खड़ा किया. साथ दो इवेंट को रद्द करवाया गया.
हिन्दू जागरण मंच ने पूर्व में दी थी चेतावनी
हिन्दू जागरण मंच का कहना है, हम नवरात्रि के पहले ही प्रशासन को व्यवसायिक गरबा नहीं करने देने को लेकर ज्ञापन दे चुके थे. बावजूद प्रशासनिक आदेश की अवहेलना की गई है. प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि किसी को पास बेचने की अनुमति नहीं दी गई है. अब ऐसे में हजारों लोगों द्वारा खरीदे गए पास का रिफंड लोगों को दिया जाएगा या फिर मामला जांच के ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा.
'2500 रुपए तक के बेचे गए पास'
हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य अर्जुन सिंह भदौरिया ने कहा, ''हम आज से नहीं पिछले दो महीनों से विरोध कर रहे हैं कि हमारे जितने भी हिंदू उत्सव हैं वहां कहीं भी व्यवसायिकरण नहीं होगा. ये स्पष्ट है 2500 रुपए तक पास बेचे गए हैं. अलग-अलग इवेंट में पेड इवेंट वाले कोई भी गरबा उज्जैन में नहीं होंगे और ना ही शासन प्रशासन ने संचालकों को ऐसी कोई अनुमति दी है, जिसमें वो पास बेच सकें. बावजूद उसके ये स्कैम हो रहा है.'' उन्होंने कहा, ''हम किसी भी प्रकार का भेदभाव हमारे हिंदू उत्सवों में नहीं चाहते. जब हम एक इवेंट में पहुंचे तो देखा की पास से एंट्री करवाई जा रही है. जिसे हमने निशुल्क करवाया.''
एसडीएम लक्ष्मीकांत गर्ग ने बताया, ''मेरे यहां से जो भी अनुमतियां जारी हुई हैं उनमें कोई भी अनुमति पेड नहीं दी गई है. लगभग 10 से 15 अनुमतियां हैं, किसी को भी पेड की अनुमति नहीं है. इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''
एसडीएम पवन बारिया ने कहा, ''हमारे क्षेत्र में जो चार थाने लगते हैं उसमें जो गरबे के आवेदन आए हैं, हमने पुलिस को अभिमत के लिए भेजे थे. जो पुलिस से जो हमको अभिमत प्राप्त हुए हैं, उसमें हमने अनुमतियां जारी की है. तो इसमें कोई शुल्क या निशुल्क इस प्रकार का कोई उल्लेख आवेदन में नहीं रहता है. जहां भी पेड गरबा हो रहा है शिकायत पर पुलिस को उचित वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकार है.''
7 दिन में 10 गरबा इवेंट अनुमति पर सवाल
शहर भर में जिन 10 गरबा इवेंट को लेकर ये हंगामा खड़ा हुआ है, उसमें केसरिया रास जो कि 13 से 15 अक्टूबर तक, डांडिया बीट्स 13 से 15 अक्टूबर तक डांडिया बीट्स, शुभारंभ 14 और 15 अक्टूबर, अवंतिका रास 15 और 16 अक्टूबर, ऐ-हालो 15 से 17 अक्टूबर , गरबा उत्सव 15 से 17 अक्टूबर, अवंतिका नाइट्स 16 से 18 अक्टूबर, गरबा रास 16 से 19 अक्टूबर, मिर्ची रोक एंड रोल 16 से 18 अक्टूबर, ताल गरबा 17 से 19 अक्टूबर व अन्य इसमें से लगभग 8 इवेंट में पास बिक्री की गई. अब तक हुए इवेंट में दो इवेंट को प्रशासन ने हंगामे के बाद रद्द भी करवाया.