उज्जैन में डॉन ने तोड़ दी बलबीर की सींग, काजू-बदाम खा देशी अंडे से मालिश करा लड़ने पहुंचे थे पाड़े

मध्य प्रदेश में दीपावली के बाद होती है पाड़ों की लड़ाई. प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पाड़ों की 2 महीने होती है ट्रेनिंग.

UJJAIN PADON FIGHT
उज्जैन में पाड़ों की लड़ाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:49 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: मालवा क्षेत्र के उज्जैन में दीपावली पर्व के बाद पड़वा से भाई दूज तक खास आयोजन होता है. ये आयोजन पाड़ों की लड़ाई से जुड़ा है. दीपावली के बाद जिले के अलग-अलग इलाकों में खाली मैदान या बड़े खेत में लोग अपने-अपने पाड़ों को लेकर पहुंचते हैं. हालांकि पहले से तय कर लिया जाता है कि कब किसके पाड़े लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे. जिसका पाड़ा जीतता है उसे तय उपहार दिया जाता है. खास बात यह है कि खुले मैदान में हजारों की भीड़ के बीच ये दंगल होता है. ऐसे में कई बार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ का भय भी बना रहता है.

पाड़ों को खिलाया जाता है काजू-बादाम और देसी घी

उज्जैन शहर के भूखी माता मंदिर क्षेत्र में एक खेत में हो रही पाड़ों की लड़ाई के बीच हम भी पहुंचे जहां बड़े साज सज्जा के साथ ढोल, बैंड की धुन पर पाड़ों को लाया जा रहा था. शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे. आयोजक रोशन यादव ने बताया कि "पाड़ों को रोज 25 किलो देसी घी, 20 लीटर दूध, काजू-बादाम व अन्य पौष्टिक आहार खिलाया जाता है.

पाड़ों को खिलाए जाते हैं काजू-बादाम और देसी घी (ETV Bharat)

देसी अंडे और सरसों के तेल से मालिश की जाती है. 2 महीने पहले से पाड़ों का खास ख्याल रखा जाता है. उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे लड़ाई के दौरान एक्टिव रहें. जहां लड़वाना होता है वहां मैदान में 8 से 10 दिन पहले घुमाया जाता है. जिससे पाड़े मैदान समझने में भूल नहीं करते."

पाड़ों के नाम भी यूनिक

रोशन यादव ने बताया "इस वर्ष लगभग 8 जोड़े भूखी माता क्षेत्र के मैदान में पाड़े शामिल हुए. कोई बैंड बाजे से लाया तो कोई ढोल ताशे से. पाड़ों के नाम में शंकर-भीमा, जॉनी-बाबा, चौधरी-गेंदिया, डॉन और बलवीर की जोड़ी रही. डॉन और बलवीर की लड़ाई बड़ी हैरतअंगेज रही. इस लड़ाई में डॉन ने बलबीर की सिंग तोड़ दी. वहीं दूसरी ओर लालपुर क्षेत्र में मैदान में हुई लड़ाई में शिव और जीत और शनि और जलवा के बीच दंगल हुआ."

कब से चली आ रही परंपरा?

रोशन यादव के अनुसार, "ये परंपरा सालों पुरानी है. बाप-दादा निभाते आये हैं और अब हम निभा रहे हैं. पहले पड़वा और भाई दूज तक ये सीमित था, लेकिन समय के साथ ये बढ़ता गया. दीपावली के बाद सप्ताह भर या महीने भर ये आयोजन चलता रहता है और बड़े उत्साह के साथ लोग इसमें शामिल होते हैं. हर साल 50 से अधिक पाड़ों के जोड़े शामिल होते हैं." हालांकि, मध्य प्रदेश में पाड़ों की लड़ाई के प्रतिबंधित है इसके बावजूद कई जगह ये लड़ाई आयोजित कराई जाती है.

