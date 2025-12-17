ETV Bharat / state

उज्जैन के वाकणकर संग्रहालय में विचलित करने वाले दृश्य, धूल खाती अति प्राचीन मूर्तियां और ग्रंथ

उज्जैन के ऐतिहासिक पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर संग्रहालय का जीर्णोद्धार, इस दौरान प्राचीन मूर्तियां व ग्रंथ धूल से सराबोर.

Ujjain Wakankar Museum
उज्जैन के वाकणकर संग्रहालय में प्राचीन मूर्तिया व ग्रंथ धूल से सराबोर (ETV BHARAT)
Published : December 17, 2025 at 4:03 PM IST

उज्जैन : पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर संग्रहालय से विचलित करती तस्वीरें सामने आ रही हैं. एक तरफ जीर्णोद्धार हो रहा है तो दूसरी ओर 472 प्राचीन मूर्तियां, 20 हजार से अधिक ग्रंथ धूल खा रहे हैं. हालांकि लगभग 57 वर्ष पुराने पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर संग्रहालय की दशा और दिशा दोनों ही आगामी 6 माह में बदलने के दावे किए जा रहे हैं.

संग्रहालय में 5 लाख वर्ष पुराना इतिहास

पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर संग्रहालय देश की नायाब धरोहर है. यहां 5 लाख वर्ष पुराना इतिहास प्रमाण के साथ प्रत्यक्ष रूप से देखा व समझा जा सकेगा. करोड़ों की लागत से पहले चरण में संग्रहालय की बिल्डिंग का उज्जैन स्मार्ट सिटी के माध्यम से जीर्णोद्धार हो रहा है. दूसरे चरण में इंटीरियर का काम होगा. इस जगह को देश-दुनिया से उज्जैन आने वाले पर्यटकों को इतिहास का साक्षी बनाने की योजना है, लेकिन दूसरी और निर्माणाधीन बिल्डिंग में राष्ट्रीय धरोहरें आज की स्थिति में धूल खा रही हैं.

उज्जैन के वाकणकर संग्रहालय की हालत फिलहाल दयनीय (ETV BHARAT)

धूल खाती 400 से अधिक अति प्राचीन प्रतिमाएं

मौर्य व परमारकालीन प्रतिमाएं 5 लाख वर्ष पूर्व के जीवाश्म जिसमें हाथी का मस्तक, गैंडे का जबड़ा, 20 हजार से अधिक ग्रंथ, पांडुलिपियां मौजूद हैं. ये फिलहाल जमीन पर धूल खा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं. इन धरोहरों को संग्रहालय के जीर्णोद्धार के दौरान कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया.

पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर संग्रहालय का जीर्णोद्धार (ETV BHARAT)

संग्रहालय में मौर्य और परमारकालीन प्रतिमाएं

ये संग्रहालय उज्जैन के विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर में है. सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद् डॉ. रमण सोलंकी ने ETV भारत से चर्चा में कहा "संग्रहालय की नींव 57 वर्ष पूर्व पुराविद् पद्मश्री श्रीधर विष्णु वाकणकर द्वारा रखी गई. आज संग्रहालय सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के अधीन आता है. इस संग्रहालय में 400 से अधिक मौर्य और परमारकालीन प्रतिमाएं हैं. 2600 वर्ष पुराना बंदरगाह जिसका प्रमाण उज्जैन से जुड़ा हुआ है, उसकी 10 लकड़ियां यहां मौजूद हैं."

Ujjain Wakankar Museum
संग्रहालय में 5 लाख वर्ष पुराना इतिहास धूल में (ETV BHARAT)

क्या है पुरातत्व एक्ट, जिसमें फंसी धरोहरें

डॉ. रमण सोलंकी का दावा है "सभी को संरक्षित और सुरक्षित रखा गया है. पुरातत्व एक्ट के तहत हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि प्रतिमाएं खंडित होना और ग्रंथ से छेड़छाड़ होने का डर रहता है. कुछ किताबें (लाइब्रेरी के रूप में) हैं, जो दान में मिली हैं, वे धूल खा रही हैं. बाकी के ग्रंथ, पांडुलिलियां सब सुरक्षित हैं. जो मूर्तियां व किताबें धूल खा रही हैं, उन सबका केमिकल ट्रीटमेंट होगा. सबको सुव्यवस्थित किया जाएगा."

Ujjain Wakankar Museum
2600 वर्ष पुराना बंदरगाह, 10 लकड़ियां यहां मौजूद (ETV BHARAT)

इंजीनियर्स की देखरेख में निर्माण कार्य

मौके पर मौजूद स्मार्ट सिटी के असिस्टेंट इंजीनियर अजय यादव ने बताया "हम कुल 6 इंजीनियर यहां पर कार्यरत हैं. यह काम कमल एसोसिएट नामक एजेंसी कर रही है. पहले चरण में 6 करोड़ 14 लाख की लागत से बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया जा रहा है. बाद में इंटीरियर पर काम होगा. अभी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को मजबूत कर ऊपर दो मंजिला भवन बना रहे हैं. जो धरोहरें हैं, उन्हें सुरक्षित रखा हुआ है." इस कार्य की शुरुआत 18 जनवरी 2023 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा की गई थी.

Ujjain Wakankar Museum
वाकणकर संग्रहालय में इंजीनियर्स की देखरेख में निर्माण कार्य (ETV BHARAT)

अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र बनाने की योजना

योजना के अनुसार संग्रहालय को अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र बनाया जाना है. यहां पर अत्याधुनिक गैलरी, वातानुकूलित भंडारण, विश्व स्तरीय प्रदर्शनि व्यवस्था, ऑडियो वीडियो के माध्यम से पर्यटकों को जानकारी देना व अन्य सुविधाएं देने की तैयारी है. निर्माण एजेंसी को 21 महीने में काम पूरा करने का टारगेट था. 3 साल होने आए हैं. काम में ढिलाई के चलते एक एजेंसी को निकाल भी दिया गया. अब दूसरी एजेंसी काम कर रही है. दावा है कि 2026 तक काम पूरा हो जाएगा.

क्या है पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958

वरिष्ठ एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने ईटीवी भारत से चर्चा कर बताया "पुरातत्व और राष्ट्रीय धरोहरों की सुरक्षा केवल नैतिक दायित्व ही नहीं, बल्कि कानूनी बाध्यता भी है. प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत व लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत अलग-अलग धाराओं में 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा और लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है."

