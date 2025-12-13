ETV Bharat / state

मोहन यादव के कार्यकाल में सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन की झलक: डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित

पद्मश्री डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित ने 2 साल के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को दी बधाई (ETV Bharat)

पद्मश्री डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया, "साल 2007 में डॉ. मोहन यादव जब उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, तब उनसे मुलाकात हुई. मैं शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत था. उस समय मोहन यादव ने मुझसे सम्राट विक्रमादित्य और भगवान श्रीकृष्ण की कहानी पर एक किताब और एक नाटक तैयार करने के लिए चर्चा की. इसके बाद मैंने उनके आग्रह पर "आदि विक्रमादित्य" के नाम से किताब लिखी, सम्राट विक्रमादित्य नाटक की स्क्रिप्ट तैयार की और श्रीकृष्ण उज्जैनी के नाम से भी नाटक तैयार किया. दोनों ही कहानी से मोहन यादव अति उत्साहित थे क्योंकि उन्हें किताब और नाटक के लिए की गई स्टडी काफी पसंद आई थी."

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शनिवार 13 दिसंबर 2025 को 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है. आज ही के दिन साल 2023 में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर कार्यकाल की शुरुआत की थी. इस मौके पर हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको मुख्यमंत्री अपना प्रेरणास्रोत मानते हैं. सीएम मोहन यादव के राजनीतिक सफर में डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित का कहीं न कहीं योगदान रहा है. वे दोनों लोग जब भी मिलते थे, सामाजिक और साहित्यिक मुद्दों पर गहन चर्चा करते थे.

82 वर्षीय डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है. साल 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित को देश का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था. वे शोध लेखन के लिए जाने जाते हैं. भगवतीलाल राजपुरोहित 10 सालों तक विक्रमादित्य शोध पीठ उज्जैन के निदेशक और 38 सालों तक संदीपनी कॉलेज उज्जैन में हिंदी, संस्कृत और प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे.

भगवतीलाल राजपुरोहित का पद्मश्री अवॉर्ड (ETV Bharat)

मालवी में 100 से अधिक पुस्तकें लिखी

डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित ने मालवी संस्कृति और साहित्य पर 100 से ज्यादा पुस्तकों की रचनाएं की हैं. उन्होंने 50 से अधिक नाटक लिखे हैं, जिनमें कुछ प्रकाशित भी नहीं हुए हैं लेकिन उनके द्वारा लिखित सभी नाटकों का मंचन जरूर हुआ है. डॉ भगवतीलाल राजपुरोहित को कई बड़े राष्ट्रीय अवॉर्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है. उन्हें भारतीय विद्वान, नाटककार और शोधकर्ता के रूप में जाना जाता है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पद्म श्री से सम्मानित (ETV Bharat)

नामी अवार्डों से किए गए सम्मानित

धार जिले के चंदोड़िया गांव में जन्मे डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित 55 वर्ष पहले उज्जैन आए. उन्हें संस्कृत, हिंदी, प्राचीन इतिहास, लोक साहित्य के साथ-साथ कविता, नाटक, उपन्यास सहित विभिन्न विधाओं में निरंतर रचनात्मक लेखन और शोध के लिए जाना जाता है. उनको 1963-64 में कालिदास पुरस्कार, 1986 से 2000 में भोज पुरस्कार, 1990 से 1992 डॉ. राधाकृष्ण पुरस्कार, 2023 में संस्कृत शिखर सम्मान और वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए.

पद्मश्री डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित से मिले अमित शाह (ETV Bharat)

'सीएम के कार्यकाल में दिखी सुशासन की झलक'

डॉ. भगवती लाल राजपुरोहित बताते हैं, "बीते 2 साल में हमने अक्सर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भाषणों और कार्यशैली में सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा से जुड़े पहलुओं को चरितार्थ होते देखा है. जिसका समाज में भी प्रभाव इन 2 सालों में देखा गया. उदाहरण के तौर पर आज मध्य प्रदेश में जैसे "कृष्ण वन गमन पथ" की योजना मूर्त रूप लेने जा रही है. उसका बीजा रोपण श्रीकृष्ण उज्जैनी नाटक से हुआ है. जब इस नाटक की स्क्रिप्ट लिखने में मुझे 6 से 7 महीने का समय लगा था."

आदि विक्रमादित्य किताब का विमोचन करते लालकृष्ण आडवाणी (ETV Bharat)

'समाज में पड़ा सकारात्मक प्रभाव'

प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल पर डॉ भगवतीलाल राजपुरोहित कहते हैं,"मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में सम्राट विक्रमादित्य और कृष्ण की कहानियों से प्रेरित सुशासन की तस्वीर नजर आती है." वे आगे बताते हैं, "विक्रमादित्य नाटक में विक्रमादित्य के पिता का किरदार भी मोहन यादव निभा चुके हैं. आज विक्रमादित्य नाटक को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली हुई है. इस नाटक के बाद ही उज्जैन में मित्रवृंदा का मंदिर लोगों ने बनवाया क्योंकि इस नाटक के बाद ही लोगों को पता चला था कि भगवान श्रीकृष्ण की 08 पटरानियों में से एक पटरानी मित्रवृंदा उज्जैन की राजकुमारी थीं."

विक्रमादित्य शोध पीठ की हुई स्थापना

डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित ने बताया, "साल 2008 में एक शो हुआ था, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी को आमंत्रित किया गया था. इस कार्यक्रम में आदि विक्रमादित्य किताब का विमोचन लालकृष्ण आडवाणी से मोहन यादव ने करवाया था. कार्यक्रम में मौजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस दौरान विक्रमादित्य शोध पीठ संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की थी.

घोषणा के करीब 1 साल बाद उज्जैन में विक्रमादित्य शोध पीठ संस्थान की स्थापना हुई. इसका प्रथम निदेशक मुझे बनाया गया. विक्रमादित्य शोध पीठ संस्थान के प्रथम निदेशक होने के चलते मैंने अपनी टीम के साथ सिक्के, शिलालेख, मूर्तियों और अन्य विषयों पर शोध करवाया. साथ ही साहित्यिक और पुरातात्विक का तुलनात्मक अध्ययन करके सभी शंकाओं को दूर किया."