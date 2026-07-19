उज्जैन में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 की मौत और 3 घायल
उज्जैन में वर्चस्व की जंग में 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, गोलियों की गूंज से दहल उठा नीलगंगा चौराहा. संघर्ष में 1 की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 8:10 AM IST
उज्जैन: नीलगंगा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात पुरानी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया. नीलगंगा चौराहा स्थित फूड रेस्टोरेंट में दो पक्षों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ कि पूरा इलाका गोलियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा. लाठी, डंडे, तलवार और पत्थरों के साथ कई राउंड फायरिंग भी हुई. इस हमले में लोकेश गोरकर की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे उसके भाई जय, दिलीप समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का शहर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है. वारदात की पुष्टि एएसपी गुरु प्रसाद पराशर ने की.
महिला विवाद छह महीने बाद गोली कांड में बदला
एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया, "प्राथमिक पुलिस जांच में सामने आया है कि गोरकर और पासी परिवार के बीच विवाद की शुरुआत होली के दौरान एक महिला को लेकर हुए झगड़े से हुई थी. दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी खत्म नहीं हुई. महीनों से सुलग रही ये रंजिश शनिवार रात खूनी संघर्ष में बदल गई. इस लड़ाई में 1 की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है. संदिग्धों को हिरासत में लिया है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी कार्रवाई करेंगे. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य के आधार पर जांच की जा रही है."
गोली की तड़तड़ाहट से मची चीख-पुकार
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, "शनिवार रात करीब 11 बजे हमलावरों ने लोकेश गोरकर को एक फूड रेस्टोरेंट के बाहर घेर लिया. इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. जिसके बाद देखते ही देखते अंधाधुंध फायरिंग और लाठी डंडों से हमला शुरू हो गया. इस दौरान गोली लगने से लोकेश जमीन पर गिर पड़ा. आरोप है कि उसे बचाने पहुंचे उसके भाई जय और दिलीप पर भी तलवार, लाठी-डंडों से हमला किया गया. घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए."
पुलिस जांच में जुटी
गोलीकांड की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जबकि घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. आरोपियों की तलाश में देर रात ही दबिश शुरू कर दी.
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होली में शुरू हुआ महिला संबंधी विवाद आखिर खूनी गोलीकांड तक कैसे पहुंच गया? शहर के बीचों-बीच खुलेआम कई राउंड फायरिंग होना कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है, जबकि नीलगंगा क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.