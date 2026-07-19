ETV Bharat / state

उज्जैन में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष, देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 की मौत और 3 घायल

उज्जैन में ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक की मौत ( ETV Bharat )