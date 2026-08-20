ETV Bharat / state

महाकाल के चरणों में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, भस्म आरती में लिया बाबा का आशीर्वाद

उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार में गुरुवार सुबह ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर पहुंची. मनु भाकर ने अल सुबह भस्म आरती में शामिल हुईं और भगवान महाकाल की भक्ति में लीन होकर शिव साधना की और बाबा का आशीर्वाद लिया. भस्म आरती के दौरान मनु भाकर आम दर्शनार्थियों के साथ नंदी हॉल में बैठी. उन्होंने श्रद्धा भाव से बाबा महाकाल की आराधना की और मंदिर की चौखट पर माथा टेककर सुख-समृद्धि एवं सफलता की कामना की.

बहुत समय से थी महाकाल दर्शन की इच्छा

दर्शन के बाद मनु भाकर ने कहा कि "काफी समय से उनकी इच्छा भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने की थी, जो आज पूरी हो गई. उन्होंने कहा कि यहां उन्हें बहुत कम समय मिला, लेकिन मंदिर में भक्तों की श्रद्धा और समर्पण देखकर उनका मन बेहद प्रसन्न हुआ. मंदिर की व्यवस्थाओं की भी उन्होंने सराहना की. मनु भाकर ने कहा कि वह बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करेंगी कि उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे और आने वाले समय में भी उन्हें इसी तरह मेहनत करने, आगे बढ़ने और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की शक्ति मिलती रहे.