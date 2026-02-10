ETV Bharat / state

ओलंपिक गेम सॉफ्टबॉल के 200 खिलाड़ी उज्जैन में, सिलेक्ट हुए तो बनेंगे इंटरनेशनल स्टार

उज्जैन में हो रही सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप, 13 फरवरी तक चलेगा सिलेक्शन, लॉस एंजिल्स ओलंपिक की हो रही है तैयारी.

LOS ANGELES OLYMPICS PREPARATIONS
उज्जैन में ओलंपिक गेम सॉफ्टबॉल खेलते प्लेयर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 9:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: ओलंपिक गेम, सॉफ्टबॉल की चैंपियनशिप का उज्जैन में आयोजन हो रहा है. इसके लिए भारत के 6 राज्यों से खिलाड़ी उज्जैन पहुंचे हैं. जिनके बीच पॉलीटेक्निक महाविद्यालय ग्राउंड में 5 दिनों तक मैच खेला जाएगा. चैंपियनशिप के बाद इंटर जोन सिलेक्शन और फिर इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन किया जाएगा. ओवर ऑल सिलेक्ट किए गए खिलाड़ी ओलपिंक गेम्स शामिल होंगे.

खिलाड़ी और कोच सहित 300 लोग पहुंचे उज्जैन

मध्य प्रदेश सॉफ्टबॉल संघ के उपाध्यक्ष अनिल रोजनकर ने बताया कि "भारतीय सॉफ्टबॉल संघ द्वारा हर साल पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 क्षेत्रीय जोन में स्पर्धा आयोजित की जाती है. पश्चिम क्षेत्र जोन में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश की महिला एवं पुरुष टीमें भाग लेती है. प्रत्येक स्टेट से 16 खिलाड़ियों की पुरुष टीम और 16 खिलाड़ियों की महिला टीम स्पर्धा में भाग लेंगी. वहीं, कोच और अन्य साथी मिलाकर लगभग 300 लोग उज्जैन पहुंचे हैं.''

उज्जैन में हो रहा ओलंपिक गेम सॉफ्टबॉल की चैंपियनशिप (ETV Bharat)

13 फरवरी तक चलेगा गेम

उज्जैन जिला सॉफ्टबॉल संघ के सचिव समीर किल्‍लेदार ने बताया, "सभी खिलाड़ियों और अधिकारियों के आवास और भोजन की व्यवस्था संघ के माध्‍यम से की गई है. अलग-अलग विजेता-उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और अन्य पुरस्कारों देकर सम्मानित किया जाएगा. इस खेल का आयोजन 9 फरवरी से किया गया है और 13 फरवरी तक यहां गेम खेले जाएंगे. उज्जैन में इस खेल के आयोजन से यहां के खिलाड़ियों और दर्शकों को भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने का अवसर मिल रहा है.

Ujjain softball championship
6 राज्यों से सॉफ्टबॉल खेलने पहुंचे खिलाड़ी (ETV Bharat)

2028 के ओलंपिक में शामिल है सॉफ्टबॉल गेम

सॉफ्टबॉल आल इंडिया सेकेट्री प्रवीण अनावकर ने बताया, "मैदान थोड़ा गड़बड़ है, लेकीन सभी के सहयोग से ठीक किया गया है. इस स्पर्धा के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र की पुरुष महिला टीम का चयन किया जाएगा. चयनित टीमें इंटर जोन स्पर्धा में भाग लेंगी. ये एक ओलंपिक गेम है, जो जापान ओलंपिक, चाइना ओलंपिक में भी शामिल रहा है. अब जो 2028 में लॉस एंजिल्स में ओलंपिक होना है, वहां भी ये सॉफ्टबॉल गेम शामिल है."

TAGGED:

LOS ANGELES OLYMPICS PREPARATIONS
UJJAIN OLYMPIC GAMES CHAMPIONSHIP
UJJAIN SOFTBALL PLAYERS
OLYMPIC GAME SOFTBALL
UJJAIN SOFTBALL CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.