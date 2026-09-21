स्पेशल खगोलीय घटना 23 सितंबर को, दिन छोटे और रातें लंबी होने के पीछे का रहस्य जानिए
उज्जैन की वैधशाला में 23 सितंबर की खास खगोलीय घटना वैज्ञानिक उपकरणों से दिखाने की तैयारी. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 6:35 PM IST
उज्जैन : एक खास खगोलीय घटना के कारण 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे. यानी करीब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी. इसके बाद 24 सितंबर से दिन धीरे-धीरे छोटे और रातें लंबी होने लगेंगी. इसका असर आने वाले महीनों में मौसम और सूर्य की रोशनी की तीव्रता पर भी दिखाई देगा.
सालभर सूर्य की स्थिति क्यों बदलती दिखती है
जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया "पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. इसी वजह से सालभर सूर्य की स्थिति हमें बदलती हुई दिखाई देती है. 23 सितंबर को सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर होगा आसान भाषा में कहें तो इस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी के बीचोंबीच पड़ेंगी. इसलिए दिन और रात का अंतर लगभग समान हो जाएगा. फिर 24 सितंबर से रातें लंबी होने लगेंगी और दिन छोटे. इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है. यह क्रम 22 दिसंबर तक जारी रहेगा."
दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेगा सूर्य
23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है. इसका सीधा असर उत्तरी गोलार्ध पर पड़ता है. 24 सितंबर से यहां दिन की अवधि धीरे-धीरे कम और रात की अवधि बढ़ने लगती है. साथ ही सूर्य की किरणें पहले की तुलना में अधिक तिरछी पड़ेंगी, जिससे सूर्य की गर्मी और रोशनी की तीव्रता में भी बदलाव महसूस होगा. यह बदलाव लगातार जारी रहेगा और 22 दिसंबर के आसपास उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी. इसके बाद सूर्य फिर उत्तर की ओर बढ़ना शुरू करेगा और दिन दोबारा बड़े होने लगेंगे.
उज्जैन वैधशाला का शंकु यंत्र
वैधशाला में लगे शंकु यंत्र पर साल भर होने वाली खगोलीय घटना के बारे में लिखा हुआ है. क्षितिज वृत्त के धरातल में निर्मित इस चबूतरे के मध्य में एक शंकु लगा हुआ है, जिसकी छाया से 7 रेखाएं खींची गई हैं, जो बारह राशियों को प्रदर्शित करती हैं. इन रेखाओं में 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन, 21 मार्च एवं 23 सितंबर दिन-रात बराबर व 22 जून साल का सबसे बड़ा दिन बताया गया है. साथ ही लिखा है शंकु की छाया से उन्नतांश भी ज्ञात किए जा सकते हैं. जब दिन रात बराबर होते हैं तब मध्यान्ह कालीन शंकु की छाया से अक्षांश ज्ञात होते है.
- खगोलीय घटना में 22 दिसंबर खास, दिन छोटा रात बड़ी, 23 दिसंबर से दिन बड़े रातें छोटी
- खगोलीय घटना में आज की तारीख बेहद खास, 12-12 घंटे का होगा दिन और रात
उज्जैन की वैधशाला में देख सकते हैं खगोलीय घटना
वैधशाला अधीक्षक डॉ. राजेंद्र प्रकाश गुप्त के अनुसार "इस खगोलीय घटना को प्राचीन यंत्रों से समझा जा सकता है. शंकु यंत्र पर पड़ने वाली सूर्य की परछाई 23 सितंबर को विषुवत रेखा के अनुरूप दिखाई देगी. वहीं नाड़ी वाले यंत्र में भी सूर्य की स्थिति में होने वाला बदलाव देखा जा सकेगा. 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति के कारण दोनों और की स्थिति अलग-अलग दिखाई देगी और 24 सितंबर से दक्षिणी भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ना शुरू होगा." यानी 23 सितंबर को सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि सूर्य पृथ्वी और मौसम के बदलते चक्र को समझने का एक खास दिन है. इस घटना को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक स्कूली छात्र और विज्ञान में रुचि रखने वाले शोधार्थी आते हैं.