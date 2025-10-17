दुकान से VIP पास खरीद महाकाल मंदिर के गर्भगृह में डोरेमोन की एंट्री, पुजारियों का पारा गर्म
महाकाल मंदिर में वीआईपी पास को लेकर आपत्तिजनक कार्टून वीडियो बनाकर व्यंग्य. सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले पर होगी एफआईआर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 12:38 PM IST
उज्जैन : महाकालेश्वर मंदिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड (AI BASED) आपत्तिजनक कार्टून डोरेमोन के वीडियो को लेकर मामला गर्मा गया है. कार्टून वीडियो में डोरेमोन को श्री महाकाल मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो को AI के माध्यम से एक युवक ने बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. कार्टून में डोरेमोन जब मंदिर के गर्भ गृह में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो द्वार पर जूते पहने एक गार्ड को खड़ा हुआ दर्शया गया है.
वीडियो वायरल होते ही महाकाल के भक्तों में रोष
जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो मंदिर के पुजारियों और भक्तों में रोष फैल गया. महाकाल मंदिर समिति ने भी इसे गंभीरता से लिया. मंदिर समिति ने AI बेस्ड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के लिए महाकाल थाने पर आवेदन दिया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर हनी राजपूत नाम के एकाउंट से वायरल किया गया है.
मंदिर समिति ने दिया महाकाल पुलिस थाने में आवेदन
श्री महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा "AI बेस्ड वीडियो संज्ञान में आया है. वीडियो बनाने वाले एवं सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले ने श्रद्धालुओं की भावना को आहत किया है. पुलिस थाने में आवेदन दिया है. इस तरह के वीडियो ना बनाएं. ऐसी कोई हरकत ना करें, जिससे भक्तों की भावनाएं आहत हों."
वायरल वीडियो में क्या है
वायरल वीडियो में महाकालेश्वर मंदिर की वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है. इसमें डोरेमोन अपने घर मे महाकालेश्वर भगवान की आरती की आवाज सुनता है. वह खुद से सवाल करता है कि अरे यह आवाज कहां से आ रही है. इसके बाद वह सीधा श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचता है और गर्भ गृह के द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है.
वह गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश करता है. वहां मौजूद एक सुरक्षा गार्ड जिसे जूते पहने खड़ा हुआ दिखाया गया, डोरेमोन को गर्भ गृह में प्रवेश से रोकता है. इसके बाद दुखी होकर डोरेमोन मंदिर के बाहर जाता है और वीआईपी पास खरीदता है. फिर वह पास लेकर गर्भ गृह में प्रवेश करता हुआ नजर आता है.
- उज्जैन पहुंचे मनिन्दर सिंह बिट्टा, महाकाल दर्शन के बाद भड़काऊ भाषण देने वालों को दी सख्त चेतावनी
- उज्जैन में महाकाल दर्शन के साथ करिए अंतरिक्ष की सैर, 3D तकनीक से देख सकते हैं ब्रह्मांड का अद्भुत नजारा
गर्भगृह तक जूते पहनकर दिखाने पर आपत्ति
इस मामले में महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने कहा "यह धर्म पर कुठाराघात है. वीडियो मैंने भी देखा है. ना तो मंदिर के गर्भगृह तक कोई जूते पहनकर आ सकता है और ना ही 250 रुपए का पास इस तरह स्टॉल लगाकर मंदिर में बेचा जाता है. 250 के पास के लिए मंदिर का अपना कार्यालय और काउंटर बना है. इसकी एक व्यवस्था है. 250 रुपये का पास गर्भगृह में प्रवेश के लिए है ही नहीं. वीडियो बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए."