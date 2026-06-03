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IIT बॉम्बे की संजीवनी खा बच्चे हो जाएंगे सुपर तंदुरुस्त, नई रेसिपी मिटाएगी कुपोषण का निशान

रागी, मूंग और गेहूं से बना पोषक पाउडर कुपोषित बच्चों के लिए बन रहा संजीवनी, IIT बॉम्बे की रेसिपी से उज्जैन के बच्चों का विकास, राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

IIT BOMBAY RECIPE FOR MALNUTRITION
उज्जैन में बच्चों को मिट रहा कुपोषण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 7:22 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 8:12 PM IST

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उज्जैन: तराना तहसील क्षेत्र में स्तिथ पोषण पुनर्वास केंद्र (Nutrition Rehabilitation Centre) में आईआईटी बॉम्बे की खास रेसिपी से 13 कुपोषित बच्चों में सुधार देखा गया है. NRC में रूटीन डाइट के साथ बच्चों को आईआईटी बॉम्बे द्वारा तैयार की गई स्पेशल रेसिपी दी जा रही है. खास बात यह है IIT बॉम्बे ने उज्जैन की 500 के लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एनएम को ट्रेनिंग देकर तैयार किया है. जो माताओं की डिलीवरी के पूर्व से लेकर बच्चों के जन्म के 6 माह बाद तक मां और बच्चों का ध्यान रखते हैं. एक कार्यकर्ता को 10 गर्भवती महिला और 5 बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है.

कुपोषण को ठीक करेगी IIT बॉम्बे की रेसिपी

कुपोषण के खिलाफ जंग में अब आईआईटी बॉम्बे का एक अभिनव पोषण मॉडल उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है. उज्जैन के तराना तहसील क्षेत्र में पोषण पुर्नवास केंद्र में रागी, मूंग और गेहूं से बना पोषक पाउडर कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी बन रहा है. इस इनोवेशन ने गंभीर कुपोषण से जूझ रहे बच्चों के स्वास्थ्य में बड़ा सुधार किया है.

IIT बॉम्बे की रेसिपी कुपोषित बच्चों को दी जा रही (ETV Bharat)

IIT बॉम्बे समर्थित WGF फाउंडेशन द्वारा विकसित इस विशेष रेसिपी में आधा कप गेहूं, हरा मूंग और रागी को भिगोकर रात भर रखा जाता है, जिसके बाद उन्हें अंकुरित कर धूप में दो दिन सुखाना, फिर सभी को अलग-अलग छांटकर उनके छिलके हटाकर, पीसकर पोष्टिक पाउडर तैयार करना होता है. फिर दो चम्मच भोजन में मिलाकर कुपोषित बच्चों को देने से शरीर में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन की शरीर में पूर्ति की जा रही है.

कलेक्टर रोशन कुमार ने बताया कि बीते दिनों कलेक्टर कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी. जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले में सुपोषण के लिए निर्देशित किया था. उसी के तहत उज्जैन में हम लोगों ने एक अभियान चलाया. जिसमे हमारे साथ कई संस्थाएं जुड़ी. एक संस्था WGF Foundation है, जो कि IIT Bombay से कनेक्टेड है. आईआईटी बॉम्बे ने उज्जैन की आशा, एनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी."

कैसे हो रहा बच्चो में सुधार?

बच्चे की मां अनीता सिसोदिया ने बताया "मैं पिपलिया काइथा से हूं, मेरे बेटे का वजन नहीं बढ़ रहा था. बहुत कमजोर था. पहले खाता-पीता भी नहीं था. अब खाने पीने लगा है, जिससे थोड़ा वजह भी बढ़ा है. साथ ही अब थोड़ा खेलने भी लगा है. यहां सारी सुविधा भी मिल रही है."

UJJAIN MALNOURISHED CHILDREN GROWTH
गेहूं से मिटेगा कुपोषण (Getty Image)

14 दिन पोषण स्तर को बढ़ाने पर विशेष ध्यान

एनआरसी की Feeding Demonstrator शमा यदुवंशी ने कहा "हमारे पोषण पुर्नवास केंद्र में जब बच्चा आता है, तो बहुत ज्यादा कुपोषित होता है. उसमें पोषण तत्वों की काफी कमी रहती है. यहां हम उन्हें एडमिट करके 14 दिन उनके पोषण स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं. बच्चे को सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक पोष्टिक आहार दिया जाता है. जो चिकित्सीय आहार हमारा पहले से तय रहता है, वही डाइट हम बार-बार बच्चे को देते हैं. मांओं को सिखाना पड़ता है कि कैसे बच्चे को खेल-खेल में खिलाना है. जिससे बच्चा आराम से आहार ले सके और अपना विकास कर सके.

यहां पर जो बच्चे आते हैं, ज्यादातर उनमें खून और कैल्शियम की कमी रहती है. दूसरा कुछ माइलस्टोन वाले बच्चे आते हैं, जिनका शारीरिक विकास तो ठीक है, वजन कम है, मानसिक विकास नहीं है या शारीरिक विकास, जिससे बच्चे कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, वो भी यहां पर आकर ठीक हो जाते हैं."

UJJAIN NUTRITION REHABILITATION
रागी की रेसिपी से मिटेगा कुपोषण (ETV Bharat)

मेडिकल ऑफिसर डॉ ललित जांगिड़ ने कहा "जो अभी हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है, उसके बाद अभी 13 बच्चों की लिस्ट है, जो हमारे पास माइनस थ्री एसडी में आए थे. यहां पे और माइनस वन एसडी से डिस्चार्ज हुए हैं. काफी अच्छी उनकी रिकवरी हुई है और इसके लिए जो भी NRC में हम फैसेलिटी दे सकते हैं, जिससे बच्चों की एक्टिविटी अच्छे से हो, वहां पर ध्यान देते हैं."

IIT बॉम्बे का नवाचार बना उम्मीद

रागी, मूंग और गेहूं से बना एक साधारण सा पोषक पाउडर अब कुपोषण के खिलाफ असाधारण परिणाम दे रहा है. IIT बॉम्बे के इस नावाचार ने बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अनाज और मिलेट्स पर आधरित यह मॉडल न केवल कम लागत वाल है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण से लड़ने का एक प्रभाव और टिकाऊ समाधान साबित हो रहा है. उज्जैन के तराना में मिली सफलता के बाद यह मॉडल महिला बाल विकास विभाग बृजेश त्रिपाठी के अनुसार पूरे जिले के NRC सेंटर में लागू किया जा रहा है और जल्द ही मध्य प्रदेश स्तर पर भी इसका प्रजेंटेशन तैयार किया जाएगा.

Last Updated : June 3, 2026 at 8:12 PM IST

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